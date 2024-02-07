«توتال إنرجيز»: لم نعد نرسل سفناً عبر البحر الأحمر منذ أسابيع

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الأربعاء، إنها لم ترسل سفناً عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس منذ عدة أسابيع، مما يزيد الوقت الذي تستغرقه سفنها للإبحار إلى أوروبا.

وتعطلت حركة السفن عبر مضيق باب المندب الواقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، بسبب الهجمات على سفن تجارية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»: «إن تكاليف المرور عبر البحر الأحمر ارتفعت، وعزا ذلك لأسباب منها زيادة تكاليف التأمين».

وأضاف بويان «الصراع في المنطقة له تأثير كبير على المنطقة، لذلك نتوخى الحذر، ولم نعد نعبر البحر الأحمر».

وتستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، مما تسبب في تعطيل حركة التجارة الدولية، وأجبر بعض السفن على تغيير مسارها لتدور بدلاً من ذلك حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وذكر بويان «يستغرق الأمر أربعة أيام للقيام بالرحلة الكاملة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر بالنسبة لناقلة غاز طبيعي مسال».

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء: «إن التأخير في تسليم منتجات نفطية، بسبب تحويل مسار السفن لتجنب الهجمات في البحر الأحمر يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة».

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