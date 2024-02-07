تويوتا تعتزم استثمار 1.3 مليار دولار في كنتاكي الأمريكية

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب اعتزامها استثمار 1.3 مليار دولار في مصنعها الرئيسي بولاية كنتاكي الأمريكية لدعم مبادرات التحول للسيارات الكهربائية.

يتضمن الاستثمار الجديد إنتاج سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) للسوق الأمريكية. ويرفع هذا الاستثمار الأخير إجمالي استثمارات تويوتا في المصنع إلى نحو 10 مليارات دولار.

وقالت الشركة إن الاستثمار الجديد يدعم الخطط التي أعلنتها في السابق عن تجميع السيارات الكهربائية في مصنع تويوتا بكنتاكي. كما يضيف هذا الاستثمار خطاً لتجميع بطاريات السيارات الكهربائية إلى المصنع، حيث سيحصل على المكونات من مصنع تويوتا للبطاريات في ولاية نورث كارولينا.

يذكر أن مصنع تويوتا كنتاكي تأسس عام 1986 وأصبح مركزاً لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، ويضم نحو 9400 عامل، وينتج أغلب سيارات تويوتا الشهيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تويوتا كامري.

وقالت تويوتا إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في المجتمعات التي تعمل بها، وخاصة في تعليم وتطوير القوة العاملة.

ومنذ إقامة مصنعها في ولاية كنتاكي تبرعت تويوتا للمجتمعات المحيطة بمصنعها بأكثر من 154 مليون دولار.

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