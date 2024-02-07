استقرار الأسهم الأوروبية.. والتكنولوجيا تجر اليابانية إلى التراجع

استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

وخلال التداولات لم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر عند 486.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور 10.9% إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس 6.3% بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور 3.7% بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024. وارتفع قطاع النفط والغاز 0.2%.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي 4% بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني، متأثراً بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، لكن مكاسب كبيرة لسهمي تويوتا موتور وميتسوبيشي بفضل توقعاته قوية للأرباح والعوائد للمساهمين حدت من الخسائر.

وأغلق نيكاي منخفضاً 0.11 بالمئة عند 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84 بالمئة ​​في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا أحد كبار مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول «كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهماً أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأمريكية».

ارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية خلال الليل، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07 بالمئة فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14 بالمئة.

وفي اليابان، انخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 7.07 بالمئة. وخسر سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صناعة الرقائق 0.52 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.

وانخفض سهم كي.دي.دي.آي للاتصالات 1.96 بالمئة بعد إعلانها عن مناقصة بقيمة 500 مليار ين (3.38 مليارات دولار) لشراء سلسلة المتاجر الصغيرة لاسن بالاشتراك مع ميتسوبيشي كورب. وقفزت أسهم لاسن 15.22 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 بالمئة إلى 2549.95 نقطة، مدعوماً بسهمي تويوتا وميتسوبيشي.

وقفز سهم ميتسوبيشي 9.74 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد إعلان شركة التجارة أنها ستنفق ما يصل إلى 500 مليار ين لإعادة شراء نحو عشرة بالمئة من أسهمها.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.99 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 52 بالمئة من الأسهم وانخفض 44 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.

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