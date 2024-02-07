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238 مليار دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة 2024

2/7/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط إلى 238 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023.

وذكرت المؤسسة أنه مع تبلور الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحول الرقمي إلى 59 مليار دولار في عام 2024 وسيتسارع بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15% إلى 88 مليار دولار في عام 2027.

كذلك توقعت المؤسسة أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة 3 مليارات دولار في عام 2024 بزيادة 32% عن 2023، حيث أوضحت جيوتي لالتشانداني، نائبة رئيس المجموعة والمديرة العامة الإقليمية، أن أولويات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لمنظمات المستخدمين النهائيين من المرجح أن تتطور خلال السنوات القادمة لأنها تتجاوز تركيزها الأولي على خفض التكاليف.

وقالت: في جميع أنحاء المنطقة الوصفية، هناك شهية واضحة للذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى 6.9 مليارات دولار بحلول عام 2027. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات تتساءل بالفعل عما إذا كانت تبالغ في التركيز على خفض التكاليف ولا تركز بما فيه الكفاية على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي لها على زيادة إيراداتها.

وأضافت: نتوقع أن تحتل نتائج نمو الإيرادات مركز الصدارة في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ويجب على مقدمي الخدمات تتبع هذا التحول بعناية مع المشترين الأساسيين لضمان استمرار عروضهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في التوافق مع أهداف الأعمال المتطورة لعملائهم.

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