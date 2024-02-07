مزود بأحدث الأنظمة والمعدات.. مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تطلق مركزاً علمياً لبحوث وتطوير الأداء الرياضي



أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة «المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي»، المجهز بأحدث أنظمة ومعدات تقييم الأداء، والذي يمنح المرأة الرياضية قواعد علمية مبنية على البحوث والدراسات لتنمية المهارات والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، ويضم خبراء ومتخصصين في علوم الرياضة من تخصصات «فسيولوجيا الرياضة» و«علم النفس الرياضي» و«التغذية الرياضية» و«علوم الإحصاء» وغيرها من التخصصات التي تخدم الرياضة والمرأة الرياضية بشكل خاص.

من الهواية إلى الاحتراف



جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي "تألّق: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف"، الذي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

تحت عنوان "المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز"، تزامناً مع النسخة السابعة، من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024.

أهداف تلبي تطلعات الرياضة النسائية

ويهدف المركز إلى توحيد معايير استكشاف المواهب في كل اختصاص رياضي بناء على اختبارات بدنية وفيزيولوجية لمعرفة نقاط قوة المنتسبات لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعلوم الإحصاء، وانتقاء اللاعبات من ذوات القدرات المميزة وتوجيههن إلى مختلف الاختصاصات في سن مبكرة، إلى جانب تركيز وتحليل قاعدة بيانات شاملة لكل اللاعبات، وإعداد دراسات علمية لتطوير الأداء الرياضي، كما يسعى المركز إلى إبرام مذكرات تعاون مع مؤسسات بحثية محلية ودولية لنقل الخبرة والمعرفة وتطوير الكادر العلمي.



إنجاز محفز لتنمية رياضة المرأة

وحول إطلاق المركز وأهدافه، أكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المركز يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتكريماً للمكانة التي وصلتها المرأة واستثماراً للمنجزات التي راكمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال العمل على هذه البطولة والعمل اليومي عبر برامجها ونشاطاتها.

وقالت: سيعمل المركز على متابعة منتسبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتقييم الأداء والإمكانيات والاحتياجات، وستكون مهمته المركزية توحيد معايير ومقاييس اكتشاف اللاعبات من ذوات الخبرات المتميزة في سن مبكرة، إلى جانب تقديم التوصيات التي تحافظ على سلامتهن وتخدم مسيرتهن الرياضية، وذلك من خلال اختبارات بدنية وفسيولوجية لمعرفة نقاط قوة وضعف أداء المنتسبات، بالإضافة إلى فحص وأخذ قياسات الفئات العمرية في مجتمع إمارة الشارقة من عمر 7 حتى 15 سنة، وإنجاز الدراسات العلمية وبناء الشراكات مع جهات بحثية علمية محلية وعالمية لتبادل الخبرات.

وأضافت: نأمل أن نرى هذه المبادرات في قطاع الرياضة ورياضة المرأة بشكل خاص في كل مكان من بلداننا العربية، فالبطلات اللاتي يخضن غمار البطولة كنز وثروة بشرية من أثمن وأكثر الثروات استدامة على وجه الأرض.

إعداد دراسات بحثية وحضور مؤتمرات دولية

ويتولى «المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي» مهام إنجاز الدراسات والبحوث العلمية، كما يشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية في علوم الرياضة، بهدف التعريف بالإنتاج العلمي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والوقوف على مستجدات آخر الأبحاث العلمية، إلى جانب إعداد وتنظيم الورش العلمية سعياً إلى نشر الوعي والممارسة السليمة لتطوير الأداء الرياضي الأمثل.

«طائرة سيدات الأندية العربية 2024» تعود للتحليق بأربع مواجهات ساخنة

تتواصل غداً (الخميس)، منافسات الكرة الطائرة على صالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية بأربع مواجهات ساخنة في إطار فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

تحد سوري كويتي



المواجهة الأولى تجمع بين فريقي تل درة السوري ونادي سلوى الصباح الكويتي عند التاسعة صباحاً، ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم بجانبهما دي لاسال الأردني والشارقة الإماراتي في مواجهة من العيار الثقيل، حيث يتصدر فريق سلوى الصباح الكويتي ترتيب المجموعة بست نقاط و150 نقطة للأشواط وعليه 93 نقطة وقدم أوراقه كفريق مرشح للتويج بلقب النسخة السابعة في الكرة الطائرة

تطلعات تل درة

أما فريق تل درة السوري فرغم عروضه الجيدة في المسابقة في الجولات الماضية إلا أنه خسر مباراتيه بفوارق بسيطة في نقاط الأشواط، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة بخسارتين وله 103 نقاط وعليه 150 نقطة ويعمل على الفوز وتحسين ترتيبه في المجموعة لتجنب مواجهة متصدر المجموعة الأولى فريق سبورتنج المصري المرشح بقوة للتويج باللقب.





المتصدر وغريمه



وفي المباراة الثانية في تمام الحادية عشرة صباحاً وضمن مباريات المجموعة الأولى يلتقي فريقا سبورتنج المصري وأكاد عنكاوا العراقي في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من التحديات، حيث يخوض فريق سبورتنج المصري المواجهة وهو محكم قبضته على صدارة المجموعة وله ست نقاط من انتصارين وله 150 نقطة وعليه 85 نقطة ويعمل على مواصلة تقديم عروضه الجيدة والحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يعمل فريق أكاد عنكاوا العراقي الذي يحتل المركز الثالث على الفوز على متصدر مجموعته بفارق كبير من النقاط يضاعف حظوظه في احتلال المركز الأول أو الثاني، وهو ما يضمن له مواجهات سهلة في الدور الثاني من المسابقة.

المواجهة الثالثة

وفي المباراة الثالثة وضمن المجموعة الأولى يلتقي فريقا بيبلوس اللبناني وأكاديمية فاطمة بنت مبارك عند الواحدة بعد الظهر، وكلاهما يتطلع إلى موقع أفضل في ترتيب المجموعة، خصوصاً فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي مُني بخسارتين وله 109 نقاط وعليه 172 ولا بديل له سوى الفوز لمغادرة الترتيب الأخير في المجموعة.

أما فريق بيبلوس اللبناني فموقفه أفضل من غريمه في مواجهة اليوم، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نسبة ونقاط الأشواط عن أكاد عنكاوا العراقي صاحب المركز الثالث وله فوز وحصيلته من نقاط الأشواط 126 وعليه 132 وفوزه يجعله يقترب من تصدر مجموعته وتجنب الحسابات الصعبة في الدور الثاني.



تطلعات شرقاوية



أما المواجهة الرابعة والأخيرة ضمن مباريات الغد ستكون في تمام الثالثة عصراً، وتجمع بين دي لاسال الأردني ونادي الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي ضمن مباريات المجموعة الأولى وهي غاية في الأهمية للفريقين، حيث تأمل لاعبات فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي تعويض خسارتهن الماضية أمام لاعبات سلوى الصباح وانتزاع صدارة المجموعة منه.

فيما يعمل فريق دي لاسال على تحسين موقعه في ترتيب المجموعة وهو يدخل المواجهة بطموحات التصدر مع بعض الحسابات في المواجهات الأخرى بحيث تخدمه المباراة الأولى في مجموعته.

علياء ناصر تروي حكايتها مع «الهايكنج» وتحولها إلى «طائرة الشارقة»

تروي علياء ناصر قائدة فريق الشارقة لرياضة المرأة لكرة الطائرة ونجمة الأبيض الإماراتي، حكاية من حكايات الإماراتيات اللاتي لهن القدرة على التميز في كافة ضروب الرياضة ومختلف فنون الإبداع، لتكون نموذجاً للفتاة الملهمة في ملاعب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

أسرة تنبض بالرياضة



وتوضح علياء ناصر في مستهل حديثها عن تجربتها الملهمة المحفوفة بالمخاطر، أنها نشأت وترعرعت في كنف أسرة تنبض بالرياضة ممارسةً ودعماً وتشجيعاً في مختلف الرياضات، فعلى سبيل والدها «رحمه الله» كان لاعب كرة يد في نادي الشعب في عصره الذهبي، وإخوانها لعبوا كرة القدم في ناديي الشارقة والوصل، وعدد من أعمامها كانوا لاعبي كرة يد في نادي الشعب، وهو الأمر الذي هيأ لها منبتاً رياضياً لنمو رياضية متعددة المواهب.



متعددة المواهب

وتكشف علياء ناصر عن عدد من الرياضات والألعاب التي مارستها باحترافية وحققت فيها إنجازات، حيث إنها كانت لاعبة ألعاب قوى لا يشق لها غبار متخصصة في «الجري – القفز الطويل»، ثم توجهت إلى كرة السلة ليقودها شغفها الرياضي إلى استكشاف الكرة الطائرة وتستقر بها قائدة للاعبات نادي الشارقة الرياضي، وحالياً تمارس بجانب الطائرة على سبيل الاستكشاف والفضول الاحترافي لعبة البادل تنس ولربما تكون واحدة من نجماتها في المستقبل القريب.

تسلق الجبال والهايكنج



وتبوح علياء بحكاياتها مع تسلق الجبال وممارسة رياضة الهايكنج إحدى رياضات السير، ولكنها تختلف عن رياضة المشي، لأن الأولى تتعلق بالمشي على الجبال وبين المناظر الطبيعية بشكل أساسي، وهو ما يحفزها ذهنياً وبدنياً ويساعدها على الجمع بين أكثر من رياضة بامتياز، وأعطاها قوة إرسال في الكرة الطائرة لدرجة أن البعض وصف إرسالها أنه لا يصد ولا يرد لقوته وبات مدخلاً من مداخل الفوز السريع لزميلاتها في نادي الشارقة وأبيض الكرة الطائرة.

ميلاد عربية السيدات



وحول حكايتها مع دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تقول علياء ناصر، إن لها الشرف بأن تكون مشاركة مع طائرة سيدات الشارقة في النسخة الأولى عام 2012 وتوجت حينها مع زميلاتها بأول ألقاب الكرة الطائرة في البطولة التي تحولت إلى أولمبياد عربي تتشرف الشارقة باحتضانها بفضل الرعاية والدعم الكبير من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي نتوجه لها بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمها لرياضة المرأة في الشارقة والإمارات والوطن العربي.

الاحتراف المفقود



وتسرد علياء ناصر حكايتها مع الاحتراف بغصة وحسرة وألم لأنها كانت تمني نفسها بالاحتراف واللعب خارج دولة الإمارات أسوة بلاعبات كرة القدم، لكن حتى الآن هذا الأمر غير متاح للاعبات الكرة الطائرة وهو حلم تتمنى أن يتحقق قبل اعتزالها لعب كرة الطائرة.

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