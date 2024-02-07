موعد موقعة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة



حجز منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه على إيران بنتيجة 3-2 الأربعاء ليضرب موعدا مع الأردن في لقاء مرتقب.

وكان منتخب الأردن أول المتأهلين للنهائي وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي الأول أمس الثلاثاء على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا السبت المقبل على أرضية ملعب "لوسيل".

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

ومن المرتقب أن تبث عدة قنوات عربية وأجنبية مواجهة قطر والأردن ومن بينها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وقناة الكأس القطرية أيضا، وأبوظبي الرياضية، والرابعة العراقية، وقناة "SSC1 HD" السعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز