نتانياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتحضير هجوم على رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبراً أن الانتصار على حماس هو مسألة أشهر.
ورأى نتانياهو، في خطاب متلفز، أن الرضوخ لمطالب حركة حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى، وذلك تزامناً مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.
وقال إن «جنودنا الأبطال يقاتلون حالياً في خان يونس، معقل حماس الأساسي»، مؤكداً أن «النصر في متناول اليد».
وأضاف: «هذا الأمر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، إنه مسألة أشهر»، وذلك بعد أربعة أشهر تماماً من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن «مواصلة الضغط العسكري هو شرط أساسي لتحرير الرهائن».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN07022024000110011019ID1107824195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.