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نتانياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتحضير هجوم على رفح

2/7/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أنه أمر الجيش بتحضير هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبراً أن الانتصار على حماس هو مسألة أشهر.

ورأى نتانياهو، في خطاب متلفز، أن الرضوخ لمطالب حركة حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى، وذلك تزامناً مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.

وقال إن «جنودنا الأبطال يقاتلون حالياً في خان يونس، معقل حماس الأساسي»، مؤكداً أن «النصر في متناول اليد».

وأضاف: «هذا الأمر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، إنه مسألة أشهر»، وذلك بعد أربعة أشهر تماماً من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن «مواصلة الضغط العسكري هو شرط أساسي لتحرير الرهائن».

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