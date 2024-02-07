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العجز التجاري الأمريكي يسجل أكبر تراجع له منذ 2009

2/7/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تراجع قيمة عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي بأكبر نسبة منذ 2009.

وذكرت الوزارة أن الميزان التجاري سجل خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 19% سنوياً إلى 773.4
مليار دولار.

وبلغ العجز خلال الشهر الأخير من العام الماضي 62.2 مليار دولار بتراجع طفيف عن الشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الأرقام لم تضع معدل التضخم في الحساب، مضيفةً أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم بشأن العجز خلال ديسمبر الماضي 62 مليار دولار فقط.

يُذكر أن هذا التراجع السنوي لعجز الميزان التجاري هو الأول منذ 4 سنوات، ويعكس الجهود التي تبذلها الشركات لتقليص مستويات المخزون، وتراجع الطلب على الواردات، في الوقت نفسه تزايد تركيز المستهلكين على الإنفاق على الخدمات بدلاً من السلع.

وأسهم تراجع العجز التجاري في تحسن النمو الاقتصادي، واستمرت الصادرات في دعم إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي.

وكان الميزان التجاري منذ الربع الثالث من 2020 حتى بداية 2022 يخصم من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

ومع وضع معدل التضخم في الحساب تراجع العجز التجاري للسلع خلال ديسمبر الماضي إلى 82.8 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة الواردات الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 3.6% في حين زادت الصادرات بنسبة 1.2% سنوياً.

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