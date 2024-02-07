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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في إسطنبول

2/7/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص“الأبرياء”.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على من كان وراء هذا العمل الإرهابي، وللإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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