الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في إسطنبول

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص“الأبرياء”.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على من كان وراء هذا العمل الإرهابي، وللإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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