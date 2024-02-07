القمة العالمية للحكومات تعلن تفاصيل أجندة دورتها الجديدة

أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتنطلق في الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري في دبي.

وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وتسجل الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، إضافة نوعية إلى أجندتها تتمثل باستضافة نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية، ما يرسخ مكانتها كمنصة عالمية لأصحاب العقول وصناع القرار وجميع المؤثرين، وبما ينسجم مع رسالتها المتمثلة في التركيز على أولوية الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والارتقاء بحياة المجتمعات والحضارة الإنسانية.



وتطلق القمة العالمية للحكومات 25 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

كما تستضيف القمة العالمية للحكومات نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.



وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

الارتقاء بالعمل الحكومي

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في استشراف المستقبل، والمساهمة في بناء استراتيجية عالمية مشتركة لتطوير الرؤى للارتقاء بالعمل الحكومي ورفده على الدوام بالأفكار الجديدة، والأدوات المعرفية والخبرات القادرة على إحداث التغيير الحقيقي في حياة الدول والمجتمعات.

وقال معاليه: "القمة العالمية للحكومات 2024 فرصة نموذجية لصياغة تصورات موحدة لمواجهة المستجدات العالمية، ومناقشة آفاق التعاون بين الحكومات في سياق الجهود الدولية لإيجاد الحلول المبتكرة للقضايا التنموية والإنسانية الملحة، ووضع الخطط الاستباقية لتحديات المستقبل، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتلبية تطلعات الأجيال القادمة وبناء غد أفضل للبشرية".

وأضاف معالي محمد بن عبد الله القرقاوي: "تكتسب القمة العالمية للحكومات زخماً جديداً كل عام، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك، ما يرسخ مكانة القمة باعتبارها منصة عالمية لتطوير العمل الحكومي وتوثيق الشراكة بين حكومات العالم".

اليوم التمهيدي

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، يوم الأحد 11 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية حوارات تنموية شاملة تركز على تعزيز الاقتصاد والمالية العربية، ونقاشات موسعة حول أهمية دعم قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى دراسة المنهجية المتبعة في وضع الميزانية العمومية بهدف رفع قيمة الأصول العامة وتحصيل الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية.

ويستعرض "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.

مشاركة عالمية

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، والذي يشارك في جلسة بعنوان حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسية ضمن اليوم الأول من القمة فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، كذلك يلقي فخامة ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا كلمة رئيسية خلال اليوم الثاني، كما يشهد اليوم نفسه مشاركة فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان خلال جلسة رئيسية.

ويتحدث كذلك خلال جلسة رئيسية يشهدها اليوم الثاني من القمة كل من فخامة محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وفخامة بريثفيرا جسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، وفخامة وافل رامكا لاوان، رئيس جمهورية سيشل، وفخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر. كما يتحدث خلال جلسة رئيسية يشهدها اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات، فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي جلسة خاصة خلال اليوم الختامي يتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما تشارك سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جلسة بعنوان رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع يشهدها اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم، معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة، ويلقي كل من معالي مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول من القمة، كما يشهد اليوم الأول من القمة مشاركة كل من معالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ومعالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في جلسات رئيسية يشهدها الحدث.

ويشهد اليوم الثاني من القمة مشاركة كل من معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، والسيد توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق لبريطانيا، خلال جلسة بعنوان هل تستطيع التكنولوجيا تشكيل مستقبل الأمم؟.

ويستضيف اليوم الثالث من القمة حواراً مع معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، فيما يشارك معالي ديفيد سينجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون في جلسة بعنوان كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.

كما يشارك معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة، وداستي جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في Spotify خلال جلسة بعنوان "مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب"، والتي يشهدها اليوم الأول من القمة.

ويحاور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال اليوم الأول من القمة جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي، NVIDIA، خلال جلسة بعنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟، فيما يحاور معاليه في اليوم الثاني سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAl، في جلسة بعنوان حوار مع مطور ChatGPT.

فيما يتحدث خلال اليوم الثاني من القمة معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن أزمة التعليم وكيف تمكن الحكومات أجيال المستقبل، بمشاركة معالي كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، وراج إيشامبادي رئيس معهد إلينوي للتكنولوجيا، وجو ليماندت، مدير شركة alpha.

توجهات مستقبلية

ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، منها جلسة بناء حضارات الغد.. هل هي قابلة للصمود؟ والتي يتحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة بعنوان الطيران ومعضلة الانبعاثات.. هل من توازن في الأفق؟ ويتحدث خلالها سعادة خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لـ Airbus، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إضافة إلى كلمة رئيسية يلقيها معالي د. تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

كما يشهد اليوم الأول جلسات بعنوان: كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟ ويتحدث فيها بينغ شياو الرئيس التنفيذي مجموعة لـ G42، وجلسة الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب ويتحدث فيها جورج والكر، الرئيس التنفيذي لـNeuberger Berman، وجلسة أين سنشهد أفضل ازدهار اقتصادي في العالم؟ ويتحدث خلالها معالي د. سيدي ولد نام المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسعادة د. عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك، ود. هايكي هارماجارت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ود. سمير ساران رئيس Observer Research Foundation.

وفي مجموعة جلسات تناقش المستقبل الرقمي يتحدث شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Bloomberg، في جلسة بعنوان هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟، كما يتحدث معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، في جلسة بعنوان سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي.

فيما يشارك في جلسة "كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟" معالي جيدرة بالتشيتيتي مستشارة حكومة جمهورية ليتوانيا، ومايك سيسيليا، نائب الرئيس التنفيذي في Oracle ، وجورج لي رئيس مكتب الابتكار التطبيقي وعضو لجنة إدارة

Goldman Sachs.

كما يشهد اليوم الأول مجموعة من الجلسات التي تدور حول الحوكمة والخوارزميات وهي، جلسة كيف نمكن العبقرية البشرية في عالم الخوارزميات؟ ويتحدث خلالها إجناسيو غارسيا الفيس الرئيس التنفيذي لـArthur D. Little. وجلسة بعنوان كيف تتبنى الحكومات أساليب مبتكرة للحياة؟ ويتحدث خلالها "سيت جيرسون الرئيس التنفيذي لـ Survios، ولورين سيليج الشريك في Shake and Bake Productions. وفي جلسة بعنوان "كيف تسخر الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟ يتحدث معالي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية والبروفيسور مصطفى سيسه، أستاذ التعلم الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم والرياضيات، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وفي جلسة بعنوان "مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات" يتحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ Standard Chartered، وبرنارد منساه رئيس Bank of America، وفي حوار مع رئيس البنك الدولي يتحدث معالي أجاي بانغا رئيس المجموعة خلال جلسة بعنوان "كيف نعظم أثر جهودنا التنموية؟، كما تشارك معالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في جلسة حوارية.

وفي جلسة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي الاستغناء عن البشر"، يتحدث جوناثان روس الرئيس التنفيذي ومؤسس Groq، ويشارك في جلسة "دروس في الابتكار.. من القطاع الخاص للحكومات" سعادة اليسو بولكفادزه، عازفة البيانو العالمية، وفنانة اليونسكو من أجل السلام، ورئيس لجنة الثقافة بالبرلمان الجورجي، وسيريفكان أوزكان، الرئيس التنفيذي للإبداع في Nike.

ويتحدث يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لـKaspersky في جلسة بعنوان "كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟"، وعن "خصوصية البيانات وهل نحن في أمان؟" تدور جلسة يتحدث فيها مارك روتنبرغ الرئيس ومؤسس Center for Al and Digital Policy.

وعن الشراكة بين الحكومة والمواطن في صنع القرار تدور جلسة السيناتور كيفين توماس سيناتور ولاية نيويورك وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لـ Gallup وليزا ويتر الشريك المؤسس في Apolitical. في حين يتحدث هيرو ميزونو، الخبير في مجال الاستدامة، عضو مجلس إدارة هارلي دافيدسون، في جلسة بعنوان كيف نفعل الشراكات نحو الاستثمارات المستدامة؟.

وتجيب معالي تري ريسماريني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في جمهورية إندونيسيا، ونك ستودر، الرئيس التنفيذي لـ Oliver Wyman، في جلسة عن سؤال: الاستشراف الحكومي.. كيف نوائم بين السياسات والمستقبل؟ فيما

يجيب في جلسة أخرى موريس ليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Publicis عن تساؤل يدور حول كيف نصمم الهوية الوطنية للحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي؟.



من جانبهم يجيب في جلسة ثالثة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وستيفن باليوكا مؤسس Bain Capital، ومالك فريق Boston Celtics، وروس بيرو الابن رئيس مجلس إدارة Perot Group عن تساؤل حول من سيرسم مسارات استثمارات المستقبل.

ويتحدث معالي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد، فيما يتحدث في جلسة أخرى الصحافي والناقد الأمريكي تاكر كارلسون عن رؤيته لمستقبل السرد القصصي.

حلول مبتكرة

ويشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات عدداً من الجلسات التي تسعى إلى وضع الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل. وتحت عنوان هل سيقودنا الذكاء الاصطناعي إلى نهاية العالم؟ يتحدث د. يان ليكون، الحائز على جائزة Turing، ونائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta. فيما تدور جلسة معالي مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية IFC، حول التمويل التنموي.. هل هو الحل؟

وضمن اليوم الثاني للقمة يتم تنظيم جلسة بعنوان رؤية إقليمية للفرص والتحديات المستقبلية والتي تجمع معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتضمن اليوم الثاني أيضاً مجموعة من الجلسات التي تتناول تصميم مدن المستقبل، فتحت عنوان "الوجه الجديد للمدن وملامح التنمية الشاملة"، يتحدث أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي جلسة بعنوان "ما هي معادلة التوازن بين التعمير والتخضير في المدن؟" يشارك مايكل ميهافي عالم وخبير في مجال المدن، أما جلسة "كيف نصمم المدن الخالدة؟ دروس من التاريخ"، فتشهد مشاركة كوتشاكورن فوراكوم الرئيس التنفيذي لـ Porous City Network، والبروفيسور كارلو راتي مدير مختبر Senseable City Lab MIT. فيما يجيب جوبين بيغيرت المؤسس والرئيس التنفيذي لـJoby Aviation عن تساؤل هل يكمن مستقبل التنقل في السماء؟.

كما يشهد اليوم الثاني عدداً من الجلسات التي تدور حول التحولات الجيوسياسية، حيث يلقي كلمة رئيسية حول هذا المحور معالي راشد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية ترکمانستان، فيما يجيب البروفيسور إيان بيغ من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عن تساؤل هل سينجو العالم في القرن القادم؟، في حين يشارك معالي سيباستيان كورتس المستشار الثلاثون لجمهورية النمسا، والبروفيسور جورج بابا كونستانتينو، عميد التعليم التنفيذي في معهد الجامعة الأوروبي، في جلسة بعنوان "بين العالمية والوطنية.. مسارات واستراتيجيات حكومات المستقبل".

فيما يستشرف عدد من جلسات اليوم الثاني الآفاق المستقبلية للعلوم، فتحت عنوان "الإبداع الفكري .. عملة عصرنا القادم" يتحدث د. داريو جيل، نائب الرئيس ومدير الأبحاث في IBM، في حين يشارك في جلسة بعنوان "الإنجازات الكبرى والاختراقات العلمية.. حوار مع الحائزين على جائزة نوبل"، كل من مايكل ليفيت، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء (2013) والسير ريتشارد ج. روبرتس، الحائز على جائزة نوبل في الفسيولوجيا (1993). وفي جلسة بعنوان "حوكمة الاكتشافات العلمية.. هدفنا العالمي الجديد"، يتحدث توماس كاهيل مؤسس Newpath، وجيم براير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Breyer Capital.

وضمن اليوم الثاني للقمة يتم تنظيم عدد من الجلسات بمشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وقادة حكوميين، فتحت عنوان هل نتجه نحو مصادر لا متناهية للطاقة؟ يتحدث معالي رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يجيب معالي هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال جلسة عن سؤال "هل سيبقى اقتصاد العالم مرهوناً بالنفط؟" وعن التحولات العالمية في مستقبل قطاع الطاقة، تدور جلسة لمعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

فيما تجيب معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، عن تساؤل كيف تستفيد الحكومات من دروس الماضي للاستثمار في المستقبل؟، في حين يجيب كذلك سعادة فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة شركة «AI71»، عن التساؤل الذي يدور حول "هل ستنجح الحكومات في مواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي؟".

الذكاء الاصطناعي والمجتمعات

ويشهد اليوم الثالث عدداً من الجلسات منها جلسة بعنوان "مدن الفرص" يتحدث فيها سعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وجلسة "تاريخ العالم في 20 دقيقة" والتي يشارك فيها المؤرخ والباحث ديفيد كريستيان، وجلسة "كيف نقرب المسافات بين الذكاء الاصطناعي والمجتمعات؟" بمشاركة أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Palantir Technologies.



كما يشهد اليوم الثالث كلمة رئيسية لمعالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة،

إضافة إلى جلسة "قصة نجم.. حوار مع شاه روخ خان".

وضمن فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات يتم تنظيم جلسة "كيف تنمي الحكومات المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي؟" يتحدث فيها أنطونيو غراسياس المؤسس والرئيس التنفيذي في Valor ، وجافين بيكر الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في

Atreides Management، وجلسة "كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟"، وجلسة

"كيف تنجح الحكومة في تنمية الرياضة؟ دروس من القطاع الخاص".

كما يتم تنظيم جلسة بعنوان "ما الذي تعلمته من إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ؟" يتحدث فيها رجل الأعمال والمستثمر سريرام كريشنان، وجلسة "توقعات الاستثمارات العالمية في عام 2024" بمشاركة ديفيانك توراخيا مؤسس Ai ، وسايرس سيقاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري في UP، إضافة إلى جلسة "التمكين المجتمعي .. أساس التقدم والحكومات"، وجلسة "هل يمكن لعالمنا أن يحقق الأمن والأمان للجميع؟" التي تشارك فيها معالي الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبروفيسور أشوك سوين من جامعة أوبسالا.



ويتحدث أيضاً في اليوم الثالث من القمة معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في جلسة بعنوان "التخطيط العمراني ومدن المستقبل"، كما يتحدث حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ "إي آند" في جلسة تحت عنوان "المواهب في العالم الرقمي.. كفاءات عابرة للحدود"، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي.

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