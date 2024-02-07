سماع دوي انفجارات ضخمة في بغداد

سُمع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية، اليوم، وذلك حسبما أفاد مراسلون لرويترز في بغداد وتقارير إعلامية محلية.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن انفجار مركبة وقع في منطقة المشتل شرقي بغداد.

واستهدف قصف بطائرة مسيرة سيارة شرقي بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة.

وكشف مصدر أمني أن طائرة مسيَّرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد.

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