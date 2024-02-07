سماع دوي انفجارات ضخمة في بغداد

(MENAFN
- Al-Bayan)
سُمع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية، اليوم، وذلك حسبما أفاد مراسلون لرويترز في بغداد وتقارير إعلامية محلية.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن انفجار مركبة وقع في منطقة المشتل شرقي بغداد.
واستهدف قصف بطائرة مسيرة سيارة شرقي بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة.
وكشف مصدر أمني أن طائرة مسيَّرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد.
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