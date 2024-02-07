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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

2/7/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأربعاء: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية العظيمة التي اختص بها الله نبينا الكريم، داعية المولى - عز وجل - بأن يعيد هذه الليلة المباركة علينا بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير".












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