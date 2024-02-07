السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Youm7) هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأربعاء: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية العظيمة التي اختص بها الله نبينا الكريم، داعية المولى - عز وجل - بأن يعيد هذه الليلة المباركة علينا بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير".
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