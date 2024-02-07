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مستشار وزير المالية: تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية اعتبارا من شهر مارس

2/7/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، إنه في ضوء تخفيف رئيس الجمهورية من معاناة المواطنين نتيجة الموجة التضخمية الموجودة حاليا، وجه بمجموعة من المزايا الاجتماعية لدعم المواطنين في الفترة الراهنة.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن المزايا الاجتماعية تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تقرر زيادة الأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه كحد أدنى، مفسرا بالقول: "التكلفة الإجمالية لهذه القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه، وهذه الاعتمادات موجودة وجميع الناس المستفيدين منها سيحصلون على الزيادات اعتبارا من شهر مارس المقبل".

وتابع مستشار وزير المالية أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة مفتعلة نتيجة جشع بعض التجار، لكن الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء المصطنع، وستتم السيطرة على الأسعار من خلال أجهزة الدولة في الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بنتيجة الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.

وأكمل: "وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ كل القرارات الرئاسية، وليس هناك أي تخوفات من تأخير الاعتمادات المالية، ونحن في وزارة المالية لدينا احتياطات مرصودة وقابلة للتوزيع في ضوء ما قد يستجد من قرارات بالدولة".







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