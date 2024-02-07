جوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية

MENAFN - Youm7) أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن "قلقه وانزعاجه" بشأن التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم نقل التركيز فى العمليات العسكرية إلى رفح جنوبي قطاع غزة.. وقال:إن "الوضع في قطاع غزة يشكل جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها".



ولفت جوتيريش- فى كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء "إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير مع عواقب إقليمية لا توصف، وادعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".



وأضاف جوتيريش- وفقا للموقع الإلكتروني الأمم المتحدة اليوم/الأربعاء/- "لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ومع ذلك أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى الدمار والموت في غزة على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لها منذ أن أصبحت أميناً عاماً".