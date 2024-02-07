الجزائر: ضبط إرهابي كان ينشط ضمن جماعات خارجية و352 مهاجرا غير شرعي

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الجزائري القبض على إرهابي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية في الخارج، وضبط ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و٣٥٢ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع .



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء أنه خلال الفترة من ٣١ يناير المنصرم إلى ٦ فبراير الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم القبض، بجنوبي البلاد، على الإرهابي المسمى "ولد بوقصيب مختار" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج، فضلا عن ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٥٥ تاجر مخدرات، وإحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود، وأكثر من ١٨٥ ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ١٤٨ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على ٣٥٢ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.