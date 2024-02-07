القاهرة الإخبارية: أنباء عن وقوع انفجار ثان بمنطقة حى أور فى بغداد

(MENAFN
- Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة العراقية بغداد، بأن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار في بغداد.
وأكدت أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثان في منطقة حى أور بالعاصمة العراقية بغداد، وفرضت قوات الأمن العراقية أطواقا أمنية على أماكن متفرقة في العاصمة بغداد.
وكانت سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الانفجارات شرق العاصمة العراقية بغداد، ويحاول الدفاع المدني العراقي يحاول السيطرة على الحرائق التي شهدتها مواقع الانفجارات.
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