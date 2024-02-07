القاهرة الإخبارية: أنباء عن وقوع انفجار ثان بمنطقة حى أور فى بغداد

وأكدت أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثان في منطقة حى أور بالعاصمة العراقية بغداد، وفرضت قوات الأمن العراقية أطواقا أمنية على أماكن متفرقة في العاصمة بغداد.

وكانت سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الانفجارات شرق العاصمة العراقية بغداد، ويحاول الدفاع المدني العراقي يحاول السيطرة على الحرائق التي شهدتها مواقع الانفجارات.