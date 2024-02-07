Thursday, 08 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خليك إيجابى.. اعرف ازاى تبلغ عن جشع التجار وارتفاع أسعار السلع

2/7/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب السلع والبيع بأزيد من السعر المعلن من خلال الخط الساخن 19588، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق
للتصدى لأى مخالفات من شأنها احتكار السلع أو منع التداول عن المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، ويأتى ذلك في الوقت الذى توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.












MENAFN07022024000132011024ID1107824131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث