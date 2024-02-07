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نقيب المعلمين مثمنا قرارات الرئيس: زيادة الأجور أثلجت صدورنا جميعا

2/7/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) توجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء نقابة المهن التعليمية ، بعظيم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية،
بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2024.





وعبر نقيب المعلمين عن سعادته، بإختصاص المعلمين فى الزيادة الجديدة ، بحزمة مساعدات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، من إجمالى
15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين ، الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات ، معبرا أن القرارات أثلجت صدورنا جميعا ، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر دائما بقضايا المواطن ، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم في صناعة الإنسان المصرى.





وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم بشكل سريع فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية .







وأضاف خلف الزناتى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دائما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصرى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، على قراراته المهمة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين .







وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارات بتوجيه الحكومة ، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.






















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