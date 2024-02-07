حماية المستهلك يناشد المواطنين الإبلاغ عن المُغالاة فى الأسعار

(MENAFN
- Youm7) ناشد جهاز حماية المستهلك
المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع من خلال الخط الساخن 19588.
كما تتابع
غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز عمل فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة من حيث
تكثيف الرقابة على الأسواق، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من التزام التجار ببيع المنتجات والسلع الغذائية بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين.
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، وعلى الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.
MENAFN07022024000132011024ID1107824128
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.