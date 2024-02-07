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حماية المستهلك يناشد المواطنين الإبلاغ عن المُغالاة فى الأسعار

2/7/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) ناشد جهاز حماية المستهلك
المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع من خلال الخط الساخن 19588.



كما تتابع
غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز عمل فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة من حيث
تكثيف الرقابة على الأسواق، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من التزام التجار ببيع المنتجات والسلع الغذائية بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين.



على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، وعلى الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.
















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