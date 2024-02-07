نقيب التمريض: 300 ألف من العاملين بقطاع التمريض يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية

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- Youm7) قالت كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات رئيس الجمهورية بشأن زيادة المرتبات سيعدل من الحالة العامة بين العاملين في مهنة التمريض، وتابعت: "الرئيس السيسي فاجأنا اليوم بمفاجأة رائعة، وستفرق كثيرا في مرتبات التمريض".
وأضافت كوثر محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن 300 ألف ممرض وممرضة سوف يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وتابعت نقيب التمريض: "التمريض أكثر عدد وتواجدا واحتكاكا بالمرضى، ونشكر الرئيس السيسي على قرارات الحماية الاجتماعية المخصصة للعاملين في التمريض".
وطالبت نقيب التمريض الحكومة والأجهزة الرقابية بالسيطرة على الأسعار والأوضاع في الشارع، حتى لا يكون الناس تحت رحمة التجار وجشعهم.
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