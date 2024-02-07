نقيب التمريض: 300 ألف من العاملين بقطاع التمريض يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية

وأضافت كوثر محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن 300 ألف ممرض وممرضة سوف يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وتابعت نقيب التمريض: "التمريض أكثر عدد وتواجدا واحتكاكا بالمرضى، ونشكر الرئيس السيسي على قرارات الحماية الاجتماعية المخصصة للعاملين في التمريض".

وطالبت نقيب التمريض الحكومة والأجهزة الرقابية بالسيطرة على الأسعار والأوضاع في الشارع، حتى لا يكون الناس تحت رحمة التجار وجشعهم.