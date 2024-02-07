الجيش الأمريكى يفقد الاتصال مع مروحية عسكرية متجهة إلى كاليفورنيا

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي فقد الاتصال بمروحية عسكرية على متنها

5 عناصر من مشاة البحرية، كانت متجهة من قاعدة في لاس فيجاس إلى كاليفورنيا.



وأفادت شبكة "سي إن إن " بأن فرق الإنقاذ الأمريكية تبحث عن طائرة هليكوبتر عسكرية على متنها خمسة عسكريين من المارينز، اختفت وهي في طريقها من لاس فيغاس إلى سان دييغو.



