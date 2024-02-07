الجيش الأمريكى يفقد الاتصال مع مروحية عسكرية متجهة إلى كاليفورنيا

الجيش الأمريكى يفقد الاتصال مع مروحية عسكرية متجهة إلى كاليفورنيا
التاريخ
2/7/2024 2:36:37 PM
(MENAFN
- Youm7)
قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي فقد الاتصال بمروحية عسكرية على متنها
5 عناصر من مشاة البحرية، كانت متجهة من قاعدة في لاس فيجاس إلى كاليفورنيا.
وأفادت شبكة "سي إن إن " بأن فرق الإنقاذ الأمريكية تبحث عن طائرة هليكوبتر عسكرية على متنها خمسة عسكريين من المارينز، اختفت وهي في طريقها من لاس فيغاس إلى سان دييغو.
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