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الجيش الأمريكى يفقد الاتصال مع مروحية عسكرية متجهة إلى كاليفورنيا

2/7/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Youm7)

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي فقد الاتصال بمروحية عسكرية على متنها
5 عناصر من مشاة البحرية، كانت متجهة من قاعدة في لاس فيجاس إلى كاليفورنيا.

وأفادت شبكة "سي إن إن " بأن فرق الإنقاذ الأمريكية تبحث عن طائرة هليكوبتر عسكرية على متنها خمسة عسكريين من المارينز، اختفت وهي في طريقها من لاس فيغاس إلى سان دييغو.










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