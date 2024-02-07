مصرع 18 شخصا بسبب الفيضانات جنوب الفلبين

(MENAFN
- Youm7) قال المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في جنوب الفلبين.
وذكرت صحيفة (فيل ستار) الفلبينية أن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، وافق على إطلاق صندوق بقيمة 265 مليون بيزو لمساعدة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت منطقة دافاو.
وهطلت الأمطار على أجزاء من مينداناو لأسابيع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 795 ألف شخص في المنطقة وتسبب في أضرار واسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية.
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