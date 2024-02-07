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مصرع 18 شخصا بسبب الفيضانات جنوب الفلبين

2/7/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Youm7) قال المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في جنوب الفلبين.


وذكرت صحيفة (فيل ستار) الفلبينية أن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، وافق على إطلاق صندوق بقيمة 265 مليون بيزو لمساعدة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت منطقة دافاو.


وهطلت الأمطار على أجزاء من مينداناو لأسابيع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 795 ألف شخص في المنطقة وتسبب في أضرار واسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية.







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