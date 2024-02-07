بريطانيا تحت حصار التضخم.. وجارديان: لا استقرار لمستويات المعيشة قبل 2027

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الفقراء يتحملون العبء الأكبر من أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة ، وتوقع تقرير للمعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية(NIESR)أن مستويات المعيشة للأشخاص الأكثر تضرراً لن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2027.

وكشف المعهد الوطنى، أن الأسر الأكثر فقراً في بريطانيا عانت من خسارة مالية قدرها 4500 جنيه إسترليني منذ بداية جائحة كوفيد، مما يعنى أن أصحاب الدخل الأدنى تحملوا العبء الأكبر من أزمة تكلفة المعيشة.

وفي تسليط الضوء على الانخفاض الكبير في مستويات المعيشة منذ فوز بوريس جونسون ، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الساحق في الانتخابات قبل أربع سنوات، قال المعهد الوطني، إن ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء فى بريطانيا وغيرهما من الضروريات الأساسية ألحق الضرر بالأشخاص الأشد تضررا.

بالنسبة للنصف الأفقر من الأسر في بريطانيا، توقع المعهد أن مستويات المعيشة ستنخفض بما يصل إلى 20% هذا العام مقارنة بالعام 2019-2020، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، ولن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2027.

وأضافت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد دفع قسط دعم المعيشة الأخير الذي تبلغ قيمته 299 جنيهًا إسترلينيًا من الحكومة لـ 8 ملايين شخص.

ومع ذلك، حذر المعهد من أن الدعم لا يزال غير كاف للتغلب على الضربة التي لحقت بمستويات المعيشة عندما أدى تخفيف قيود كوفيد والحرب الروسية فى أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم بأسرع معدل منذ أربعة عقود.

قال أدريان بابست، نائب مدير السياسة العامة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تعليقا على التقرير: "كنسبة من ميزانيتهم (الفقراء) فإنهم ينفقون أكثر بكثير على الطاقة والغذاء والإسكان (مقارنة بالأسر الأكثر ثراء)، لذا فقد تحملوا العبء الأكبر من الصدمة".