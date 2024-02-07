نتنياهو: عقوبات أمريكا على المستوطنين أمر خطير وأمرت الجيش للاستعداد لعملية برفح

نتنياهو: عقوبات أمريكا على المستوطنين أمر خطير وأمرت الجيش للاستعداد لعملية برفح
التاريخ
2/7/2024 2:36:37 PM
(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في كلمة عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب أن نعيد الأمن الحقيقى لمواطنينا في الشمال"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية على المستوطنين أمر خطير وغير مقبول، وينبغى تسليم الحكم في غزة لمن لا يرعون الإرهاب".
وأضاف: "مستقبل علاقتنا مع العرب ستحدده مصير الحرب فى قطاع غزة، وأمرت الجيش للاستعداد لعملية عسكرية في رفح".
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