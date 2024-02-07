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نتنياهو: عقوبات أمريكا على المستوطنين أمر خطير وأمرت الجيش للاستعداد لعملية برفح

2/7/2024 2:36:37 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في كلمة عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب أن نعيد الأمن الحقيقى لمواطنينا في الشمال"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية على المستوطنين أمر خطير وغير مقبول، وينبغى تسليم الحكم في غزة لمن لا يرعون الإرهاب".

وأضاف: "مستقبل علاقتنا مع العرب ستحدده مصير الحرب فى قطاع غزة، وأمرت الجيش للاستعداد لعملية عسكرية في رفح".







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