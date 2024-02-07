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حازم إمام: أبحث عن مستحقاتى المتأخرة فى الزمالك منذ عام والوعود لم تتحقق

2/7/2024 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) طالب حازم إمام لاعب الزمالك السابق بالحصول على مستحقاته من النادى الأبيض،مؤكداً أنه لم يحصل عليها لمدة سنة رغم الكثير من الوعود.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أعرف شيء، هذا هو التكريم الذي من المفترض أن أراه، بعد العمر الذي قضيته داخل النادي".

وأضاف: "أكثر من 28 عامًا، داخل نادي الزمالك، وفي النهاية أبحث عن مستحقاتي أكثر من سنة، حصلت على وعود كثيرة، أم لأنكم تعرفون أخري وأنني لن أفعل مثلما يحدث من الناس، فالموضوع أصبح طبيعي بالنسبة لكم".

ورحل حازم إمام، عن نادي الزمالك بنهاية الموسم قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التجديد له.





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