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بعثة منتخب مصر للباراتايكوندو تصل إلى السنغال للمشاركة فى التصفيات الأفريقية

2/7/2024 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت بعثة المنتخب المصري للباراتايكوند و إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 7 وحتى 11 فبراير الجاري.



يترأس بعثة المنتخب المصري في السنغال،
محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، بالإضافة إلى حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الباراتايكوندو.



تضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن إسماعيل، عبد الرحمن فرج، وليد عبد النبي، ومريم حافظ، ويقود المنتخب فنيًا الدكتور إسماعيل مهران.



يذكر أن سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو تأهلت إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد ما حصدت الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم ببطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في مدينة مانشستر الإنجليزية.



وتأهلت البطلة المصرية إلى بارالمبياد باريس كأول فتاة مصرية عربية إفريقية تتأهل دون انتظار التصفيات الأفريقية، ويعد هذا التأهل الثاني لها على التوالي بعد طوكيو 2020.












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