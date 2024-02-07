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رغم انسحاب الأهلي والزمالك.. تعرف على مكاسب بطولة كأس الرابطة

2/7/2024 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) نجاحات عدة حققتها بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الحالية على الرغم من اعتذار الأهلي و الزمالك عن المشاركة في النسخة الحالية وجاء في مقدمتها الأتي:



-حضور السعة الكاملة للجماهير في أكثر من مباراة في هذه البطولة على رأسهم مباريات المصري و بيراميدز و الاتحاد السكندري و سيراميكا و الاتحاد السكندري و انبي.



- إشادة الأندية من الناحية الفنية بالبطولة في ظل توقف مسابقة الدوري و كأس مصر بسبب الارتباط ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



- ⁠رغم إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية و كأس أمم اسيا إلا أن بطولة الرابطة لقت متابعة و إقبال جماهيري و إعلامي بعد مراعاة الرابطة و إدارة المسابقات إقامة المباريات في مواعيد بعيد عن مباريات كأس الأمم الأفريقية و الآسيوية.



- ⁠تم تعديل المجموعات لتقام من 4 مجموعات اعمالاً بمبدأ تمافؤ الفرص خاصة بعد اعتذار ناديي الاهلي و الزمالك اصبح عدد الفرق 16 فريق وبالتالي في حالة إقامة نظام البطولة من 3 مجموعات سيكون هناك مجموعتين 5 فرق ومجموعة واحدة تضم 6 فرق.



وكان مقررا أن يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات
الثلاث ثم أفضل ثاني وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ فرص لأن هناك مجموعتين
ستلعب 4 مباريات و مجموعة ستلعب 5 مباريات ، وهذا هو السبب الرئيسي في إقامة البطولة من 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق .



- بطل رابطة الأندية يشارك في بطولة السوبر الرباعية التي ستقام بالإمارات كما حدث في نسخة الموسم الماضي و مشاركة نادي سيراميكا .

- ⁠تم تعديل المجموعات و نظام المباريات وإخطار
الأندية بها قبل المباريات بوقت كاف .



. إقامة مباريات الأدوار النهائية في حالة إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل باللجوء لضربات الترجيح مباشرة ، وإلغاء الوقت الإضافي في مباريات دور الثمانية والأربعة فقط .












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