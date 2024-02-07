رغم انسحاب الأهلي والزمالك.. تعرف على مكاسب بطولة كأس الرابطة

(MENAFN
- Youm7) نجاحات عدة حققتها بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الحالية على الرغم من اعتذار الأهلي و الزمالك عن المشاركة في النسخة الحالية وجاء في مقدمتها الأتي:
-حضور السعة الكاملة للجماهير في أكثر من مباراة في هذه البطولة على رأسهم مباريات المصري و بيراميدز و الاتحاد السكندري و سيراميكا و الاتحاد السكندري و انبي.
- إشادة الأندية من الناحية الفنية بالبطولة في ظل توقف مسابقة الدوري و كأس مصر بسبب الارتباط ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
- رغم إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية و كأس أمم اسيا إلا أن بطولة الرابطة لقت متابعة و إقبال جماهيري و إعلامي بعد مراعاة الرابطة و إدارة المسابقات إقامة المباريات في مواعيد بعيد عن مباريات كأس الأمم الأفريقية و الآسيوية.
- تم تعديل المجموعات لتقام من 4 مجموعات اعمالاً بمبدأ تمافؤ الفرص خاصة بعد اعتذار ناديي الاهلي و الزمالك اصبح عدد الفرق 16 فريق وبالتالي في حالة إقامة نظام البطولة من 3 مجموعات سيكون هناك مجموعتين 5 فرق ومجموعة واحدة تضم 6 فرق.
وكان مقررا أن يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات
الثلاث ثم أفضل ثاني وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ فرص لأن هناك مجموعتين
ستلعب 4 مباريات و مجموعة ستلعب 5 مباريات ، وهذا هو السبب الرئيسي في إقامة البطولة من 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق .
- بطل رابطة الأندية يشارك في بطولة السوبر الرباعية التي ستقام بالإمارات كما حدث في نسخة الموسم الماضي و مشاركة نادي سيراميكا .
- تم تعديل المجموعات و نظام المباريات وإخطار
الأندية بها قبل المباريات بوقت كاف .
. إقامة مباريات الأدوار النهائية في حالة إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل باللجوء لضربات الترجيح مباشرة ، وإلغاء الوقت الإضافي في مباريات دور الثمانية والأربعة فقط .
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