محمد هلال يقترب من العودة للتشكيل الأساسى للبنك الأهلى بدورى Nile

MENAFN - Youm7) أقترب محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى من العودة للتشكيل الاساسى للبنك الاهلى في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"عقب التألق في التدريبات والمباريات الودية الماضية.

ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب

نجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

"Nile

يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل

فريق البنك الاهلى

المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.