محمد هلال يقترب من العودة للتشكيل الأساسى للبنك الأهلى بدورى Nile

(MENAFN
- Youm7) أقترب محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى من العودة للتشكيل الاساسى للبنك الاهلى في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"عقب التألق في التدريبات والمباريات الودية الماضية.
ويسعى طارق مصطفى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب
نجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.
ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى
"Nile
يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.
ويحتل
فريق البنك الاهلى
المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.
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