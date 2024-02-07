الرئيس المصري يوجه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بنحو 6 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الحكومة المصرية بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه أي ما يقارب (6 مليارات دولار) اعتبارا من الشهر المقبل.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس المصري برئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط.
وطالب السيسي بضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه أي (38 دولارا) بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بتكلفة 11 مليار جنيه أي (355 مليون دولار).
ولفت إلى صرف حافز إضافي بقيمة 5ر37 مليار جنيه أي ما يعادل (2ر1 مليار دولار) وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه أي (1ر2 مليار دولار) بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.
وأضاف البيان أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك تخصيص 15 مليار جنيه أي ما يعادل (500 مليون دولار) زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 6 مليارات جنيه أي (195 مليون دولار) لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15 في المئة زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه أي (4ر2 مليار دولار) و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5ر5 مليارات جنيه أي ما يعادل (178 مليون دولار).
وأشار في هذا الإطار الى ان الزيادة خلال عام تصبح 55 في المئة من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليا جنيه أي (32ر1 مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه أي ما يقارب (1941 دولار) بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه أي ما يعادل (162 مليون دولار). (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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