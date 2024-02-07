Thursday, 08 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس المصري يوجه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بنحو 6 مليارات دولار

2/7/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الحكومة المصرية بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه أي ما يقارب (6 مليارات دولار) اعتبارا من الشهر المقبل.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس المصري برئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط.
وطالب السيسي بضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه أي (38 دولارا) بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بتكلفة 11 مليار جنيه أي (355 مليون دولار).
ولفت إلى صرف حافز إضافي بقيمة 5ر37 مليار جنيه أي ما يعادل (2ر1 مليار دولار) وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه أي (1ر2 مليار دولار) بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.
وأضاف البيان أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك تخصيص 15 مليار جنيه أي ما يعادل (500 مليون دولار) زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 6 مليارات جنيه أي (195 مليون دولار) لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15 في المئة زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه أي (4ر2 مليار دولار) و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5ر5 مليارات جنيه أي ما يعادل (178 مليون دولار).
وأشار في هذا الإطار الى ان الزيادة خلال عام تصبح 55 في المئة من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليا جنيه أي (32ر1 مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه أي ما يقارب (1941 دولار) بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه أي ما يعادل (162 مليون دولار). (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



MENAFN07022024000071011013ID1107824116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث