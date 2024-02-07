إسبانيا: جرارات المزارعين الغاضبين تصل إلى برشلونة في ثاني أيام الاحتجاجات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي إن جرارات المزارعين الغاضبين وصلت إلى قلب مدينة برشلونة اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من الاحتجاجات في إسبانيا للمطالبة بأسعار عادلة لمنتجاتهم وخفض الضريبة على الوقود وللتعبير عن رفضهم للسياسات الزراعية الأوروبية.
وأضاف أن ألف جرار لمزارعين ومربيين للماشية وصلوا إلى وسط عاصمة الإقليم الكتالوني للاحتجاج أمام وزارة الزراعة قادمين من المحافظات الأخرى بالإقليم.
وأوضح أن المسيرات التي بدأت صباح اليوم باتجاه برشلونة تسببت في اختناقات مرورية وصلت إلى 18 كيلومترا.
وذكر ان قوافل الجرارات في الأقاليم الإسبانية الأخرى تتسبب كذلك في مشكلات مرورية وقطع بعض الطرق المؤدية إلى المراكز اللوجستية في 17 محافظة اسبانية لليوم الثاني على التوالي.
ويطالب المزارعون بتحسين ظروف عملهم وخفض أسعار الوقود والأسمدة وحمايتهم من المنافسة الأجنبية الأوكرانية والمغربية إلى جانب تبسيط السياسات الزراعية الأوروبية. (النهاية)
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