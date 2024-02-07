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إسبانيا: جرارات المزارعين الغاضبين تصل إلى برشلونة في ثاني أيام الاحتجاجات

2/7/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي إن جرارات المزارعين الغاضبين وصلت إلى قلب مدينة برشلونة اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من الاحتجاجات في إسبانيا للمطالبة بأسعار عادلة لمنتجاتهم وخفض الضريبة على الوقود وللتعبير عن رفضهم للسياسات الزراعية الأوروبية.
وأضاف أن ألف جرار لمزارعين ومربيين للماشية وصلوا إلى وسط عاصمة الإقليم الكتالوني للاحتجاج أمام وزارة الزراعة قادمين من المحافظات الأخرى بالإقليم.
وأوضح أن المسيرات التي بدأت صباح اليوم باتجاه برشلونة تسببت في اختناقات مرورية وصلت إلى 18 كيلومترا.
وذكر ان قوافل الجرارات في الأقاليم الإسبانية الأخرى تتسبب كذلك في مشكلات مرورية وقطع بعض الطرق المؤدية إلى المراكز اللوجستية في 17 محافظة اسبانية لليوم الثاني على التوالي.
ويطالب المزارعون بتحسين ظروف عملهم وخفض أسعار الوقود والأسمدة وحمايتهم من المنافسة الأجنبية الأوكرانية والمغربية إلى جانب تبسيط السياسات الزراعية الأوروبية. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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