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منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في سوق شعبية بالعاصمة الصومالية

2/7/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 2 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بأشد العبارات التفجير "الإرهابي" الذي وقع في سوق شعبية بالعاصمة الصومالية (مقديشو) والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وادانة المنظمة للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
وأعرب عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء مقدما تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الصومالية وشعبها وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
كانت تقارير اخبارية قالت أمس الثلاثاء إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار داخل سوق شعبية بالعاصمة الصومالية (مقديشو). (النهاية)

ف ن / ر س



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