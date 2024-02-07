منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في سوق شعبية بالعاصمة الصومالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 2 (كونا) -- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بأشد العبارات التفجير "الإرهابي" الذي وقع في سوق شعبية بالعاصمة الصومالية (مقديشو) والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وادانة المنظمة للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
وأعرب عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء مقدما تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الصومالية وشعبها وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
كانت تقارير اخبارية قالت أمس الثلاثاء إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار داخل سوق شعبية بالعاصمة الصومالية (مقديشو). (النهاية)
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