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قطر تتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران (3-2)

2/7/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 7 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه على منتخب إيران اليوم الأربعاء بنتيجة (3 -2) ليلتقي منتخب الأردن في نهائي عربي للبطولة الآسيوية.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الثمامة) بتقدم قطر بهدفين مقابل هدف سجلهما جاسم عبدالسلام بالدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43 فيما سجل بالدقيقة الرابعة المنتخب الإيراني هدفه الوحيد عن طريق سردار ازمون.
وفي الشوط الثاني أدرك المنتخب الإيراني التعادل عن طريق علي رضا جهانباخش بالدقيقة 51 من خلال ضربة جزاء الا ان المعز علي نجح في تسجيل الهدف الثالث والفوز بالدقيقة 82 ليقود "العنابي" الى نهائي البطولة.
وسيتقابل المنتخب القطري (حامل اللقب) مع نظيره منتخب الأردن في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاشر من فبراير الجاري على استاد (لوسيل) الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر ولبنان.
كان المنتخب الأردني قد دخل تاريخ كأس آسيا عندما نجح بالتغلب على المنتخب الكوري الجنوبي أمس بهدفين دون مقابل والوصول الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدمو في ال 12 من يناير الماضي وتستمر حتى العاشر من فبراير الجاري. (النهاية)

س س س / ه س ص



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