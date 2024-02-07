قطر تتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران (3-2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 7 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه على منتخب إيران اليوم الأربعاء بنتيجة (3 -2) ليلتقي منتخب الأردن في نهائي عربي للبطولة الآسيوية.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الثمامة) بتقدم قطر بهدفين مقابل هدف سجلهما جاسم عبدالسلام بالدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43 فيما سجل بالدقيقة الرابعة المنتخب الإيراني هدفه الوحيد عن طريق سردار ازمون.
وفي الشوط الثاني أدرك المنتخب الإيراني التعادل عن طريق علي رضا جهانباخش بالدقيقة 51 من خلال ضربة جزاء الا ان المعز علي نجح في تسجيل الهدف الثالث والفوز بالدقيقة 82 ليقود "العنابي" الى نهائي البطولة.
وسيتقابل المنتخب القطري (حامل اللقب) مع نظيره منتخب الأردن في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في العاشر من فبراير الجاري على استاد (لوسيل) الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر ولبنان.
كان المنتخب الأردني قد دخل تاريخ كأس آسيا عندما نجح بالتغلب على المنتخب الكوري الجنوبي أمس بهدفين دون مقابل والوصول الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدمو في ال 12 من يناير الماضي وتستمر حتى العاشر من فبراير الجاري. (النهاية)
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