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وزير الداخلية بالوكالة يوجه بضرورة تذليل العقبات وتسهيل إجراءات المبعدين

2/7/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه نزلاء ادارة الابعاد وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا "الذين لا يحملون جواز سفر".
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان وزير الداخلية بالوكالة قام بزيارة تفقدية إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت لمتابعة سير العمل والتعرف على المشكلات ووضع الحلول لها.
وشدد الشيخ اليوسف على ضرورة إيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا "الذين لا يحملون جواز سفر" بالتنسيق مع سفاراتهم لسرعة اعادتهم الى بلدانهم ومعالجة جميع السلبيات.
كما طالب بوضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية.
وأوضح البيان أن الشيخ اليوسف قام بزيارة مبنى إدارة الأحداث (دار التقويم الاجتماعي) وتفقد المبنى الجديد الخاص بإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت الذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتطوير أماكن الاحتجاز تمهيدا للانتقال اليه خلال فترة قريبة حيث يتسع لعدد اكبر ويضمن بيئة صحية جيدة لراحة النزلاء.
وأشار إلى أن الشيخ اليوسف اطلع خلال الزيارة على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد وقام بجولة تفقدية على عدد من العنابر مستمعا إلى الشكاوى والملاحظات التي تواجه النزلاء من الرجال والنساء.
وأفاد البيان أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح وعددا من القيادات الأمنية رافقوا وزير الداخلية خلال جولته التفقدية.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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