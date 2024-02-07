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الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 1ر4 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان

2/7/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 2 (كونا) -- وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم الأربعاء نداء لجمع 1ر4 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للمدنيين في السودان الذي مزقته الحرب وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.
وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان "لقد أدت عشرة اشهر من النزاع في السودان الى حرمان السكان من كل شيء تقريبا الأمن والمأوى وسبل العيش".
واضاف غريفيث "أن دعم المانحين يساعدنا في توفير الغذاء والمأوى ومياه الشرب والتعليم للأطفال علاوة على مكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين والعمل على سد الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد".
واوضح ان الطرفين المتحاربين تمت دعوتهما إلى جنيف لمناقشة كيفية حصول المدنيين على المساعدات مشيرا الى ان هناك موافقة من الجانبين من حيث المبدأ ويتبقى العمل على تفاصيل عقد أي اجتماع.
وتشير بيانات الامم المتحدة الى انه بعد مرور عشرة أشهر على اندلاع الصراع أصبح نصف سكان السودان (حوالي 25 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية كما فر أكثر من 5ر1 مليون شخص عبر حدود السودان إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
كما تستمر الأعمال العدائية المكثفة في إتلاف شبكات إمدادات المياه وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية في السودان كما أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع.
وتنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا في وقت يفتقر فيه ثلثا السكان إلى الرعاية الصحية كما تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع مع استمرار ورود تقارير عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولم تتم تلبية حتى نصف التمويل الذي دعا إليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية العام الماضي من أجل تقديم المساعدات للمدنيين في السودان.(النهاية)

ا م م



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