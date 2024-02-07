مهرجان القرين الثقافي الـ29 ينطلق الاحد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- تنطلق يوم الاحد المقبل فعاليات النسخة الـ29 من مهرجان القرين الثقافي برعاية سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وتستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجاري.
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان حفل الافتتاح سينطلق من مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بتكريم الرواد والحائزين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.
واضافت المحمود ان الدورة الحالية للمهرجان سيكون لها طابع خاص حيث يتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الذهبي بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني وهي احتفالية ممتدة على مدار العام الأمر الذي فرض هوية وطابعا كويتيا على فعاليات وأنشطة مهرجان القرين هذا العام.
وقالت "وخلافا على عادة المهرجان الذي يحتفي كل عام بشخصية عربية كشخصية للمهرجان تم اختيار في دورة هذا العام أحد رواد الثقافة في الكويت وأحد مؤسسي المجلس الوطني وهو الشاعر الكبير الدكتور خليفة الوقيان ليكون شخصية المهرجان".
وبينت انه ولأول مرة يحمل المهرجان اسم شخصية "تقديرا لمسيرته وعطائه الكبير وخدمته للثقافة الكويتية والعربية حيث تم إطلاق اسم الشاعر الكبير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين على الدورة الحالية".
وكشفت عن بعض تفاصيل حفل الافتتاح الذي سيحمل عنوان التكريم والتقدير لجيل الرواد والمؤسسين الذين أسهموا في نهضة الثقافة الكويتية حيث يبدأ بإعلان أسماء الحائزين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2023 يليه الاحتفاء بشخصية المهرجان الدكتور خليفة الوقيان وتكريم اسم الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين.
واشارت إلى ان الستار على حفل الافتتاح سوف يسدل بعد عرض مسرحي موسيقي بقيادة المايسترو عامر جعفر وإخراج مساعد الزامل بمشاركة الفنان جاسم النبهان.
وقالت المحمود ان المهرجان سيتضمن نحو 30 فعالية ونشاطا في معظم فروع الثقافة والفنون بينها ندوات فكرية ومحاضرات وامسيات شعرية وموسيقية ومعارض للفن التشكيلي والسينما ومعارض للكتاب والتراث وورش للقراءة.
واشارت إلى أن الندوة الفكرية للمهرجان ستحمل عنوان (التحرير الأدبي والنشر في العالم العربي) وتعقد على مدى يومين بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين الخليجيين والعرب.
وبينت ان الندوة الفكرية للمهرجان يصاحبها معرض (احتفالية 50 سنة) وهو معرض تفاعلي يقدم للجمهور تعريفا بالرواد ومؤسسي الحركة الثقافية في الكويت ودور المجلس الوطني ومسيرته الممتدة خلال 50 عاما لافتة إلى أن شخصية الشاعر فهد العسكر هي "تميمة" احتفالات اليوبيل الذهبي للمجلس الوطني والمستمرة على مدار العام الجاري.
وكشفت المحمود عن انطلاق مشروع (الفن الثالث - فن الجداريات) خلال فعاليات القرين موضحة أن المشروع يهدف إلى تزيين الشوارع العامة ومحولات الكهرباء برسوم مميزة وجميلة تضفي على المنظر العام جوا من الرقي والتحضر بهدف استغلال الفن في تزيين الشوارع والأسوار العامة.
وقالت إن قطاع الآثار والمتاحف بالمجلس يبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين من الفنانين لإطلاق هذا المشروع في 17 فبراير الجاري بمنطقة المسايل ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان القرين الثقافي.
واشارت الى العديد من الأنشطة التي ستحتضنها مكتبة الكويت الوطنية ومنها معرض مجلة العربي ومعرض التراث والسدو ومحاضرات وندوات ثقافية وأدبية فيما يحتضن مركز المدرسة القبلية الثقافي العديد من المحاضرات والندوات خلال أيام المهرجان ويقام معرض إصدارات المجلس الوطني في جامعة الكويت على مدى ثلاثة أيام.
وقالت المحمود إن فلسطين ستكون حاضرة في مهرجان القرين من خلال محاضرة (أدب المقاومة) للكاتبة عدنية شلبي في مكتبة الكويت الوطنية مشددة على أهمية إشراك المجتمع المدني والمبادرات الثقافية في صناعة المحتوى الثقافي.
ولفتت إلى مشاركة رابطة الأدباء الكويتيين في المهرجان من خلال (ملتقى الرواية) وكذلك مبادرة (حروف) كما أن هناك مشاركة لأكثر من فعالية بين أمسية شعرية وأدبية.
واضافت "ستكون الفنون حاضرة في فعاليات مهرجان القرين الثقافي هذا العام بدءا من الافتتاح ومرورا بحفل (ليلة الأغنية الكويتية) في 13 فبراير الجاري على مسرح عبدالحسين عبدالرضا وفي 20 فبراير سيقام حفل عازف البيانو الإسباني الفنان إدواردو فيرنانديث.
واشارت إلى أن جمهور المهرجان سيكون على موعد مع أمسية موسيقية للفنان مجدي طلعت على مسرح مركز اليرموك الثقافي ليأتي مسك الختام مع أمسية فنية وتكريم الشاعر الغنائي سامي العلي بقيادة المايسترو الدكتور محمد باقر.
وعن جديد المهرجان قالت المحمود إنه "بالتنسيق مع جامعة الكويت يتم الآن دراسة مشروع (توحيد الهوية البصرية) للمجلس الوطني من خلال توحيد المنصات وشعارات المهرجانات وأغلفة الإصدارات وصفحات التواصل الاجتماعي وربما يشمل التغيير أيضا شعار المجلس الوطني".(النهاية) ش ه د / ط أ ب
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