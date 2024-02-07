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مهرجان القرين الثقافي الـ29 ينطلق الاحد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

2/7/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- تنطلق يوم الاحد المقبل فعاليات النسخة الـ29 من مهرجان القرين الثقافي برعاية سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وتستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجاري.
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان حفل الافتتاح سينطلق من مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بتكريم الرواد والحائزين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.
واضافت المحمود ان الدورة الحالية للمهرجان سيكون لها طابع خاص حيث يتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الذهبي بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني وهي احتفالية ممتدة على مدار العام الأمر الذي فرض هوية وطابعا كويتيا على فعاليات وأنشطة مهرجان القرين هذا العام.
وقالت "وخلافا على عادة المهرجان الذي يحتفي كل عام بشخصية عربية كشخصية للمهرجان تم اختيار في دورة هذا العام أحد رواد الثقافة في الكويت وأحد مؤسسي المجلس الوطني وهو الشاعر الكبير الدكتور خليفة الوقيان ليكون شخصية المهرجان".
وبينت انه ولأول مرة يحمل المهرجان اسم شخصية "تقديرا لمسيرته وعطائه الكبير وخدمته للثقافة الكويتية والعربية حيث تم إطلاق اسم الشاعر الكبير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين على الدورة الحالية".
وكشفت عن بعض تفاصيل حفل الافتتاح الذي سيحمل عنوان التكريم والتقدير لجيل الرواد والمؤسسين الذين أسهموا في نهضة الثقافة الكويتية حيث يبدأ بإعلان أسماء الحائزين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2023 يليه الاحتفاء بشخصية المهرجان الدكتور خليفة الوقيان وتكريم اسم الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين.
واشارت إلى ان الستار على حفل الافتتاح سوف يسدل بعد عرض مسرحي موسيقي بقيادة المايسترو عامر جعفر وإخراج مساعد الزامل بمشاركة الفنان جاسم النبهان.
وقالت المحمود ان المهرجان سيتضمن نحو 30 فعالية ونشاطا في معظم فروع الثقافة والفنون بينها ندوات فكرية ومحاضرات وامسيات شعرية وموسيقية ومعارض للفن التشكيلي والسينما ومعارض للكتاب والتراث وورش للقراءة.
واشارت إلى أن الندوة الفكرية للمهرجان ستحمل عنوان (التحرير الأدبي والنشر في العالم العربي) وتعقد على مدى يومين بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين الخليجيين والعرب.
وبينت ان الندوة الفكرية للمهرجان يصاحبها معرض (احتفالية 50 سنة) وهو معرض تفاعلي يقدم للجمهور تعريفا بالرواد ومؤسسي الحركة الثقافية في الكويت ودور المجلس الوطني ومسيرته الممتدة خلال 50 عاما لافتة إلى أن شخصية الشاعر فهد العسكر هي "تميمة" احتفالات اليوبيل الذهبي للمجلس الوطني والمستمرة على مدار العام الجاري.
وكشفت المحمود عن انطلاق مشروع (الفن الثالث - فن الجداريات) خلال فعاليات القرين موضحة أن المشروع يهدف إلى تزيين الشوارع العامة ومحولات الكهرباء برسوم مميزة وجميلة تضفي على المنظر العام جوا من الرقي والتحضر بهدف استغلال الفن في تزيين الشوارع والأسوار العامة.
وقالت إن قطاع الآثار والمتاحف بالمجلس يبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين من الفنانين لإطلاق هذا المشروع في 17 فبراير الجاري بمنطقة المسايل ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان القرين الثقافي.
واشارت الى العديد من الأنشطة التي ستحتضنها مكتبة الكويت الوطنية ومنها معرض مجلة العربي ومعرض التراث والسدو ومحاضرات وندوات ثقافية وأدبية فيما يحتضن مركز المدرسة القبلية الثقافي العديد من المحاضرات والندوات خلال أيام المهرجان ويقام معرض إصدارات المجلس الوطني في جامعة الكويت على مدى ثلاثة أيام.
وقالت المحمود إن فلسطين ستكون حاضرة في مهرجان القرين من خلال محاضرة (أدب المقاومة) للكاتبة عدنية شلبي في مكتبة الكويت الوطنية مشددة على أهمية إشراك المجتمع المدني والمبادرات الثقافية في صناعة المحتوى الثقافي.
ولفتت إلى مشاركة رابطة الأدباء الكويتيين في المهرجان من خلال (ملتقى الرواية) وكذلك مبادرة (حروف) كما أن هناك مشاركة لأكثر من فعالية بين أمسية شعرية وأدبية.
واضافت "ستكون الفنون حاضرة في فعاليات مهرجان القرين الثقافي هذا العام بدءا من الافتتاح ومرورا بحفل (ليلة الأغنية الكويتية) في 13 فبراير الجاري على مسرح عبدالحسين عبدالرضا وفي 20 فبراير سيقام حفل عازف البيانو الإسباني الفنان إدواردو فيرنانديث.
واشارت إلى أن جمهور المهرجان سيكون على موعد مع أمسية موسيقية للفنان مجدي طلعت على مسرح مركز اليرموك الثقافي ليأتي مسك الختام مع أمسية فنية وتكريم الشاعر الغنائي سامي العلي بقيادة المايسترو الدكتور محمد باقر.
وعن جديد المهرجان قالت المحمود إنه "بالتنسيق مع جامعة الكويت يتم الآن دراسة مشروع (توحيد الهوية البصرية) للمجلس الوطني من خلال توحيد المنصات وشعارات المهرجانات وأغلفة الإصدارات وصفحات التواصل الاجتماعي وربما يشمل التغيير أيضا شعار المجلس الوطني".(النهاية) ش ه د / ط أ ب

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