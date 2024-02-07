تشيلي: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 131 شخصا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات في تشيلي اليوم الأربعاء انتشال 131 جثة لضحايا حرائق الغابات المستعرة في البلاد وتوقعت إزالة نحو 15 ألف طن من الحطام بالمناطق المتضررة.
وقالت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث في تشيلي في بيان لها إنه جرى التعرف على هوية 35 جثة من الضحايا مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت تدابير وقدمت ميزانية لدعم الاستجابة لموجة الحرائق المتواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوء حرائق الغابات في تشيلي من حيث عدد الضحايا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث أنه بين عامي 2000 و2019 يتأثر نحو 33 مليون هكتار من الأراضي بحرائق الغابات في أمريكا اللاتينية كل عام.
وأضاف أنه خلال تلك الفترة وقع نحو 47ر 1 مليون حريق في أمريكا اللاتينية محذرا من أن حرائق الغابات عالميا أصبحت أكثر انتشارا إذ تحرق ما يقرب من ضعف الغطاء الشجري اليوم مقارنة بالعقدين الماضيين.
كانت حرائق الغابات بتشيلي قد بدأت يوم الجمعة الماضي في منطقة فالبارايسو ثم غذتها الرياح وموجة الحر الشديدة التي شهدت درجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). (النهاية) ع س ج/ ه س ص
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