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تشيلي: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 131 شخصا

2/7/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات في تشيلي اليوم الأربعاء انتشال 131 جثة لضحايا حرائق الغابات المستعرة في البلاد وتوقعت إزالة نحو 15 ألف طن من الحطام بالمناطق المتضررة.
وقالت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث في تشيلي في بيان لها إنه جرى التعرف على هوية 35 جثة من الضحايا مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت تدابير وقدمت ميزانية لدعم الاستجابة لموجة الحرائق المتواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوء حرائق الغابات في تشيلي من حيث عدد الضحايا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث أنه بين عامي 2000 و2019 يتأثر نحو 33 مليون هكتار من الأراضي بحرائق الغابات في أمريكا اللاتينية كل عام.
وأضاف أنه خلال تلك الفترة وقع نحو 47ر 1 مليون حريق في أمريكا اللاتينية محذرا من أن حرائق الغابات عالميا أصبحت أكثر انتشارا إذ تحرق ما يقرب من ضعف الغطاء الشجري اليوم مقارنة بالعقدين الماضيين.
كانت حرائق الغابات بتشيلي قد بدأت يوم الجمعة الماضي في منطقة فالبارايسو ثم غذتها الرياح وموجة الحر الشديدة التي شهدت درجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). (النهاية) ع س ج/ ه س ص

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