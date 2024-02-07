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وسائل إعلام: مصر تستضيف غدا جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

2/7/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- أفادت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء بأن مصر ستستضيف غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية - قطرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.
وذكرت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصدر مصري (لم تسمه) أن "مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى تهدئة بقطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية والميدانية بالقطاع".
وأضافت أن المصدري المصري دعا جميع الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول لتهدئة بقطاع غزة.
وأمس ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن القاهرة ستناقش كل تفاصيل الإطار المقترح مع الأطراف المعنية بما في ذلك تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها على صيغته النهائية. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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