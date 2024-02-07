وسائل إعلام: مصر تستضيف غدا جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 2 (كونا) -- أفادت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء بأن مصر ستستضيف غدا الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية - قطرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.
وذكرت "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصدر مصري (لم تسمه) أن "مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى تهدئة بقطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية والميدانية بالقطاع".
وأضافت أن المصدري المصري دعا جميع الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول لتهدئة بقطاع غزة.
وأمس ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن القاهرة ستناقش كل تفاصيل الإطار المقترح مع الأطراف المعنية بما في ذلك تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها على صيغته النهائية. (النهاية)
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