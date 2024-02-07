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الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تبحث التعاون في مجال الهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة

2/7/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 2 (كونا) -- تعقد الولايات المتحدة والمسكيك وكندا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة ثلاثية مختصة بالعمل على محاربة مخدر الفنتانيل الذي يعد أحد المواد الأفيونية الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن وفدا أمريكيا مكونا من مسؤولين من عدة وكالات حكومية يزور المكسيك حاليا "لتعزيز التعاون مع شركائنا المكسيكيين في مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك الحيوي بما في ذلك إدارة الهجرة في نصف الكرة الغربي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة والأسلحة".
وأوضح البيان أن رئيسة الوفد الأمريكي التقت يوم أمس الثلاثاء مع الرئيس المكسيسكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور واعربت له عن تقديرها له على الحوار البناء والصريح المستمر بين البلدين والذي تجسد في المحادثة الهاتفية التي جرت يوم السبت الماضي بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة إلى تسهيله هذه الاجتماعات في بلاده.
وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ناقش مع مسؤولين مكسيسكيين "أهمية زيادة تدابير الإنفاذ لردع الهجرة غير النظامية وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمشروعة وتعزيز التعاون لوقف تدفقات المخدرات والأسلحة غير المشروعة عبر الحدود".
وأضاف أن الطرفين "اتفقا على خطوات محددة لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى الجداول الزمنية للتنفيذ فضلا عن زيادة تبادل المعلومات والبيانات لتسهيل الإجراءات ضد المنظمات الإجرامية التي تقوم بتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات غير المشروعة بما في ذلك الفنتانيل إلى مجتمعاتنا".
وأكد الجانبان الأمريكي "من جديد التزام الولايات المتحدة والمكسيك بالكفاح الموحد ضد المنظمات الإجرامية التي تتصيد السكان الضعفاء في كلا البلدين وتعرض الصحة والسلامة العامة للخطر".
وتشكو الولايات المتحدة باستمرار من تدفق المخدرات والمواد الأفيونية عبر الحدود الجنوبية الغربية المحاذية للمكسيسك وبالتالي يشكل ملف مكافحة المخدرات أحد الملفات البارزة التي تسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون حولها مع المكسيك وتحقيق تعاون حولها مع الصين في ظل التأثيرات السلبية لهذه المواد على الأمريكيين بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأرواح.
وأجرت الولايات المتحدة والصين نهاية الشهر الماضي "مناقشات جيدة" حول التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة المخدرات بعد سنوات من توقف التعاون في هذا المجال. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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