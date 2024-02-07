الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تبحث التعاون في مجال الهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 2 (كونا) -- تعقد الولايات المتحدة والمسكيك وكندا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة ثلاثية مختصة بالعمل على محاربة مخدر الفنتانيل الذي يعد أحد المواد الأفيونية الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن وفدا أمريكيا مكونا من مسؤولين من عدة وكالات حكومية يزور المكسيك حاليا "لتعزيز التعاون مع شركائنا المكسيكيين في مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك الحيوي بما في ذلك إدارة الهجرة في نصف الكرة الغربي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة والأسلحة".
وأوضح البيان أن رئيسة الوفد الأمريكي التقت يوم أمس الثلاثاء مع الرئيس المكسيسكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور واعربت له عن تقديرها له على الحوار البناء والصريح المستمر بين البلدين والذي تجسد في المحادثة الهاتفية التي جرت يوم السبت الماضي بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة إلى تسهيله هذه الاجتماعات في بلاده.
وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ناقش مع مسؤولين مكسيسكيين "أهمية زيادة تدابير الإنفاذ لردع الهجرة غير النظامية وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمشروعة وتعزيز التعاون لوقف تدفقات المخدرات والأسلحة غير المشروعة عبر الحدود".
وأضاف أن الطرفين "اتفقا على خطوات محددة لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى الجداول الزمنية للتنفيذ فضلا عن زيادة تبادل المعلومات والبيانات لتسهيل الإجراءات ضد المنظمات الإجرامية التي تقوم بتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات غير المشروعة بما في ذلك الفنتانيل إلى مجتمعاتنا".
وأكد الجانبان الأمريكي "من جديد التزام الولايات المتحدة والمكسيك بالكفاح الموحد ضد المنظمات الإجرامية التي تتصيد السكان الضعفاء في كلا البلدين وتعرض الصحة والسلامة العامة للخطر".
وتشكو الولايات المتحدة باستمرار من تدفق المخدرات والمواد الأفيونية عبر الحدود الجنوبية الغربية المحاذية للمكسيسك وبالتالي يشكل ملف مكافحة المخدرات أحد الملفات البارزة التي تسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون حولها مع المكسيك وتحقيق تعاون حولها مع الصين في ظل التأثيرات السلبية لهذه المواد على الأمريكيين بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأرواح.
وأجرت الولايات المتحدة والصين نهاية الشهر الماضي "مناقشات جيدة" حول التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة المخدرات بعد سنوات من توقف التعاون في هذا المجال. (النهاية)
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