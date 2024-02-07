عزاء الشاعر مجدى نجيب السبت المقبل بمسجد عمر مكرم

MENAFN - Youm7) تتلقى أسرة الشاعر الكبير الراحل مجدي نجيب ، العزاء يوم السبت القادم بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وذلك بعدما شيعت جنازته عصر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة.

وكان الشاعر مجدي نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت دخوله العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته في المستشفى.

وحرص الكينج محمد منير على نعى صديقه الراحل مجدى نجيب الذى تعاون معه في العديد من الأغانى وقال في تصريح خاص لـ " اليوم السابع": وداعا للأخ والصديق ورفيق الكفاح والنجاح، كان نعم الأخ ونعم الإنسان الشاعر الموهوب، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يغلى على اللى خلقه، فقدنا علم كبير وشاعر موهوب".

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل "عبد الرحيم منصور" هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته "القدس" التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل

لأكثر من عشرين أغنية سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون.







