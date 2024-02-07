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صالون كلام ف السيما يحتفى بذكرى يوسف شاهين بحضور محبيه وتلامذته

2/7/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) يقام غدا الخميس احتفاء خاص بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهي من خلال صالون "كلام ف السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، ويحضر الصالون المخرجان خالد يوسف ويسري نصر الله، والشاعر الكبير جمال بخيت، والمنتجان الكبيران جابي خوري وماريان خوري أصحاب شركة أفلام مصر العالمية، وأبناء أخت يوسف شاهين.



كما سيحضرالمنتج الكبير حسين القلا، والنجم الكبير سيف عبد الرحمن، والممثل القدير حسن العدل، والدكتور الفنان أيمن عبد الرحمن، والمخرج السينمائي خالد الحجر، ومدير التصوير السينمائي صطفي عبد الله، ودكتور حسين بكر مدير التصوير السينمائي، ورئيس المركز القومي للسينما، والدكتور طارق مهران، ومهندس الصوت السينمائي جاسر خورشد، والمخرج السينمائي عماد البهات، ومهندسو الديكور عماد الخضري، وعبد الله خليل، وعادل محمود، ودكتور إسماعيل الناظرأستاذ أفلام التحريك.



الصالون سيكون محور الحديث فيه عن الأستاذ وهو اللقب الذي كان يطلقه عليه كل تلامذة مخرجنا الراحل يوسف شاهين ، كما سيتم عرض أجزاء من أفلامة الرائعة، ويتخلل الصالون شهادات من تلامذته ومن عاصروه عملوا معه في أفلامه.



الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء،كما يقام في يوم الخميس التالت من فبرايربالأسكندرية يوم 15 فبراير بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.



الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من
السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.














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