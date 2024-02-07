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ناصر عبد المنعم عضو لجنة تحكيم الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية

2/7/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) اختارت إدارة المسرح بالشارقة والذي يديرها الفنان أحمد بو رحيمة، المخرج الكبير ناصر عبد المن م عضواً للجنة تحكيم الدورة الـ 33 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 2 وحتي 9 من شهر مارس المقبل، كما تضم لجنة التحكيم كذلك الفنان وليد الزعابي من الإمارات، وهزاع البراري من الأردن، ومسعود بوحسين من المغرب، وإيهاب زاهدة من فلسطين.



يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تأسست سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي.



كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة العديد من المسرحيين العرب. وتأسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جوائز خاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة مسرحيين عرب.












MENAFN07022024000132011024ID1107824104

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