محمد العمروسي ومى فاروق .. هكذا ردا على أقاويل فارق السن بينهما

محمد العمروسى بادر بالرد على هذه الأقاويل مبكراً من خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يوم 18 يناير الماضى حيث كتب: "من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط، من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر".

مى فاروق التزمت

الصمت على أقاويل فارق السن بينها وبين خطييبها محمد العمروسى، حتى تحدثت لأحد البرامج الفنية خلال تواجدها في إحدى المناسيات وقالت: "احنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

محمد العمروسى احتفل بخطبته على مى فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسى فى حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وبعد الحفل بأيام شارك العمروسى بصورة تجمعه بخطيبته مى فاروق على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلا: الراحة والأمان".

محمد العمروسى يعمل حالياً على تصوير دوره في مسلسل "المعلم" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.







