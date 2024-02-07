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اجتماع صناع مهرجان الأقصر مع نائب المحافظ لبحث تفاصيل الدورة الـ 13

2/7/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Youm7) عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر اجتماعاً مع السينارست سيد فؤاد رئيس مهرجان السينما الافريقية والمخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر لبحث التفاصيل النهائية الخاصة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تنطلق الجمعة 9 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 من نفس الشهر.
أكد نائب محافظ الأقصر أن صناعة السينما، إحدى أدوات القوة الناعمة التى تساهم بشكل كبير فى الدعاية لمصر، مشيرًا إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ساهم فى مد جسور من الثقافة والتفاهم للربط بين شعوب القارة الأفريقية، لافتا إلى تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة بهدف خروج المهرجان في صورة مشرفة تليق بعظمة وحضارة الأقصر.
وكشف السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، عن تفاصيل المهرجان في دورته الجديدة، وحفل الافتتاح الذي يقام في معبد الأقصر بحضور عدد كبير من نجوم السينما وسفراء عدد من الدول الافريقية، وقال إنه تقدم الي المهرجان 350 فيلما من مختلف الدول الأفريقية، للمشاركة في الدورة الـ13، ومستوى الأفلام كان جيدًا للغاية، وتم اختيار الأفلام المشاركة عند طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي، مشيرا إلى أن دولة مالي ستكون ضيف شرف المهرجان خلال هذه الدورة وانه سيتم عرض الافلام مجاناً.
ووجهت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان يحمل هذا العام شعار "أفريقيا بكل الألوان" ويعمل على محورين: الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين، خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيتم خلال المهرجان تنظيم العديد من ورش العمل لصناعة الأفلام بالتليفون، ولأفلام الكارتون، وللتمثيل ولكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها من الورش.
شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من
اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والنائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقيادات وممثلي الاثار والسياحة وتنشيط السياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والكهرباء وممثلي الفنادق بالأقصر.

اجتماع بحث تفاصيل الدورة 13 من مهرجات الاقصر

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

اجتماع بحث تفاصيل الدورة 13 من مهرجات الاقصر

عزة الحسينى

اجتماع بحث تفاصيل الدورة 13 من مهرجات الاقصر

اجتماع بحث تفاصيل الدورة 13 من مهرجات الاقصر








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