عيد الحب 2024.. إتيكيت تقديم الهدايا للزوج والزوجة وبين المخطوبين

(MENAFN
- Youm7) يهتم عدد كبيرمن الأشخاص بعيد الحب أو "الفلانتين" الذى يوافق 14 فبراير الجارى، لذلك يحرصون على التخطيط للاحتفال بشراء الهدايا كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم في مثل هذا اليوم، الأمر الذى يلزم اتباع قواعد الإتيكيت والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشارت إليه
هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، والتى تحدثت معنا عن
إتيكيت تقديم الهدايا للمتزوجين والمخطوبين فى الفلانتين.
هدايا عيد الحب إتيكيت تقديم الهدايا للمتزوجين:
قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" على
المتزوجين أن يهتموا بتقديم
الهدايا في هذا اليوم تعبيراً عن امتنانهم لوجودهم في حياة بعضهم البعض مما يساعد على ازدياد مشاعر الحب والترابط بينهما، لذا لابد أن يهتم مقدم الهدية بطريقة تقديمها، فالاهتمام بالتفاصيل أمر يزيد من
قيمة الهدية ورونقها في عين المهدى اليه.
إتيكيت تغليف الهدايا:
وتابعت:" بعد شراء الهدية المناسبة لشخصية شريك الحياة، يجب الاهتمام بالتغليف الجيد الراقي، لأن التغليف هو المظهر الخارجي للهدية الذي ينبئ عن اهتمام الهادي، فإذا لم يلفت المظهر الجارحي للهدية انتباه المهدى إليه، فتأكد أنه سيصاب بشيء من الإحباط حتي
وإن كان على دراية تامه بإتيكيت تلقي الهدايا".
إتيكيت تقديم الزوجة الهدية للزوج:
وقالت:" بالنسبة للزوجين يمكن أن تقوم الزوجة بعمل يوم رومانسي لطيف وتطهي المأكولات التي يحبها الزوج وتعمل الحلوى بأشكال مناسبة لعيد الحب كالقلوب الحمراء أو الزهور وتجهيز طاولة راقية، مع الاهتمام أيضًا بشراء هدية وتغليفها جيداً لها وتقدم الهدية بعد تناول الوجبة العشاء".
وتابعت:"
بالنسبة للزوج فهو يمكن أن يشترى الهدية بعد الخروج من العمل
ويهتم أيضا بالمظهر الخارجي له فمن غير الراقي تماماً ان يتعامل الزوجين باعتبار أنهم في منزل واحد وبينهم عشرة كبيرة حيث إن فكرة التغليف والاهتمام بهذه الاشياء تعد من الأمور السطحية وغير المهمة، فهذه الأمور التي تفتقد للإهتمام تعد من الأمور المحبطة والتي تثير الشعور الضيق بالنسبة للزوجين على الزوج أن يقوم بتقديم هديته لزوجته بطريقه رومانسية راقية، وهي ان يقدمها لها وهو سعيد لغة جسده وتعبيرات وجهه تؤكد هذه السعادة، وتشعر الزوجة بمدى اهتمامه وامتنانه لوجودها في حياته.
أيضا على الزوج أو الزوجة أن يهتما جيداً بعدم التحدث عن سعر الهدية وعدم الشكوى من أسعار الهدايا أو من مدى المجهود الذي قام به الهادي لشراء الهدية فكل هذه الأمور تقلل من قيمة ورونق الهدية في عيون المهدى إليه، وخصوصاً إذا كانت هدية تعبر عن الحب في يوم عيد الحب.
إتيكيت تقديم الهدايا للمخطوبين:
وتابعت:" على الخطيب أن يهتم بموعد تقديم الهدية، فلابد من أخذ موعد للزيارة في يوم عيد الحب، و من ثم تقديم الهدية في هذا اليوم، علما بأن لا تقدم هدية عيد الحب في أول الزيارة وأثناء استقبال العروس أو الخطيبة لخطيبها عند باب المنزل، ولكن الهدية التي تقدم عند باب المنزل هي هدية عامة تخص كل أفراد المنزل، ومن ثم عند الجلوس مع الخطيبة يقوم الخطيب بتقديم هدية عيد الحب وعليه أن يهتم بكيفية تقديمها وهي أن يكون هناك تواصل بصري بينه وبين الخطيبة، وعلى وجهه ابتسامة لطيفة ويقدم الهدية بكلتا يديه وأن يقول كلمات تناسب الموقف بالتهنئة بعيد الحب".
إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الحب
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