عيد الحب 2024.. إتيكيت تقديم الهدايا للزوج والزوجة وبين المخطوبين

MENAFN - Youm7) يهتم عدد كبيرمن الأشخاص بعيد الحب أو "الفلانتين" الذى يوافق 14 فبراير الجارى، لذلك يحرصون على التخطيط للاحتفال بشراء الهدايا كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم في مثل هذا اليوم، الأمر الذى يلزم اتباع قواعد الإتيكيت والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشارت إليههالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، والتى تحدثت معنا عنإتيكيت تقديم الهدايا للمتزوجين والمخطوبين فى الفلانتين.

هدايا عيد الحب إتيكيت تقديم الهدايا للمتزوجين:

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" على

المتزوجين أن يهتموا بتقديم

الهدايا في هذا اليوم تعبيراً عن امتنانهم لوجودهم في حياة بعضهم البعض مما يساعد على ازدياد مشاعر الحب والترابط بينهما، لذا لابد أن يهتم مقدم الهدية بطريقة تقديمها، فالاهتمام بالتفاصيل أمر يزيد من

قيمة الهدية ورونقها في عين المهدى اليه.

إتيكيت تغليف الهدايا:



وتابعت:" بعد شراء الهدية المناسبة لشخصية شريك الحياة، يجب الاهتمام بالتغليف الجيد الراقي، لأن التغليف هو المظهر الخارجي للهدية الذي ينبئ عن اهتمام الهادي، فإذا لم يلفت المظهر الجارحي للهدية انتباه المهدى إليه، فتأكد أنه سيصاب بشيء من الإحباط حتي

وإن كان على دراية تامه بإتيكيت تلقي الهدايا".

إتيكيت تقديم الزوجة الهدية للزوج:

وقالت:" بالنسبة للزوجين يمكن أن تقوم الزوجة بعمل يوم رومانسي لطيف وتطهي المأكولات التي يحبها الزوج وتعمل الحلوى بأشكال مناسبة لعيد الحب كالقلوب الحمراء أو الزهور وتجهيز طاولة راقية، مع الاهتمام أيضًا بشراء هدية وتغليفها جيداً لها وتقدم الهدية بعد تناول الوجبة العشاء".

وتابعت:"

بالنسبة للزوج فهو يمكن أن يشترى الهدية بعد الخروج من العمل

ويهتم أيضا بالمظهر الخارجي له فمن غير الراقي تماماً ان يتعامل الزوجين باعتبار أنهم في منزل واحد وبينهم عشرة كبيرة حيث إن فكرة التغليف والاهتمام بهذه الاشياء تعد من الأمور السطحية وغير المهمة، فهذه الأمور التي تفتقد للإهتمام تعد من الأمور المحبطة والتي تثير الشعور الضيق بالنسبة للزوجين على الزوج أن يقوم بتقديم هديته لزوجته بطريقه رومانسية راقية، وهي ان يقدمها لها وهو سعيد لغة جسده وتعبيرات وجهه تؤكد هذه السعادة، وتشعر الزوجة بمدى اهتمامه وامتنانه لوجودها في حياته.

أيضا على الزوج أو الزوجة أن يهتما جيداً بعدم التحدث عن سعر الهدية وعدم الشكوى من أسعار الهدايا أو من مدى المجهود الذي قام به الهادي لشراء الهدية فكل هذه الأمور تقلل من قيمة ورونق الهدية في عيون المهدى إليه، وخصوصاً إذا كانت هدية تعبر عن الحب في يوم عيد الحب.

إتيكيت تقديم الهدايا للمخطوبين:

وتابعت:" على الخطيب أن يهتم بموعد تقديم الهدية، فلابد من أخذ موعد للزيارة في يوم عيد الحب، و من ثم تقديم الهدية في هذا اليوم، علما بأن لا تقدم هدية عيد الحب في أول الزيارة وأثناء استقبال العروس أو الخطيبة لخطيبها عند باب المنزل، ولكن الهدية التي تقدم عند باب المنزل هي هدية عامة تخص كل أفراد المنزل، ومن ثم عند الجلوس مع الخطيبة يقوم الخطيب بتقديم هدية عيد الحب وعليه أن يهتم بكيفية تقديمها وهي أن يكون هناك تواصل بصري بينه وبين الخطيبة، وعلى وجهه ابتسامة لطيفة ويقدم الهدية بكلتا يديه وأن يقول كلمات تناسب الموقف بالتهنئة بعيد الحب".





إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الحب



