تشارلز ليس الأول.. ملوك من عائلته أصيبوا بأنواع مختلفة من السرطان

(MENAFN
- Youm7) الملك تشارلز الثالث
تم تشخيص مرضه بأنه السرطان، حيث يخضع الملك الذى يبلغ من العمر 75 عاما للعلاج، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع
timesofindia فالملك تشارلز ليس أول فرد فى العائلة الملكية الذي يصاب بالسرطان، بل هناك آخرون من الأسرة المالكة، وهم:
-الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث توفيت في 8 ديسمبر 2022، ووفقا لما كتب في شهادة الوفاة فإنها كانت تعاني من شيخوخة، ولكنها كانت كذلك تعاني من "المايلوما" وهو نوع من السرطان الذي يصيب خلايا بلازما الدم، حيث تتكاثر خلايا البلازما الخبيثة هذه بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى مزاحمة خلايا الدم السليمة وإنتاج بروتينات غير طبيعية، ويتسبب هذا النوع من السرطان فى إضعاف العظام، وإعاقة جهاز المناعة، وتؤثر على إنتاج خلايا الدم الطبيعية، ومن الأعراض الشائعة آلام العظام، والتعب، والالتهابات المتكررة، وفقر الدم، فإن خيارات العلاج مثل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي وزرع الخلايا الجزعية تهدف إلى إدارة الأعراض وإبطاء تطور المرض وتحسين نوعية الحياة للأفراد المصابين بالورم .
- الملك إدوارد الثامن
ضحية للسرطان، حيث
توفي بسرطان الحنجرة عام 1972،
وأصبح الملك بعد وفاة والده جورج الخامس عام 1936،
وتوفي في منزله بباريس،
وقال متحدث باسم قصر باكنجهام في ذلك الوقت: "لقد مات بسلام".
- الملكة إليزابيث الأولى أو الملكة الأم
كما تم تشخيص إصابة الملكة إليزابيث الأولى أو الملكة الأم بسرطان الثدي،
وفي عام 1984، وتمت إزالة كتلة من ثديها. وفقًا للتقارير، ولم يتم الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان أبدًا خلال حياتها،
ووفقا لسيرتها الذاتية الرسمية، والتي وردت في عدة تقارير، عانت الملكة الأم من سرطان القولون في الستينيات من عمرها وسرطان الثدي في الثمانينيات من عمرها.
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