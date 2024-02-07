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تشارلز ليس الأول.. ملوك من عائلته أصيبوا بأنواع مختلفة من السرطان

2/7/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) الملك تشارلز الثالث
تم تشخيص مرضه بأنه السرطان، حيث يخضع الملك الذى يبلغ من العمر 75 عاما للعلاج، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع
timesofindia فالملك تشارلز ليس أول فرد فى العائلة الملكية الذي يصاب بالسرطان، بل هناك آخرون من الأسرة المالكة، وهم:

-الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث توفيت في 8 ديسمبر 2022، ووفقا لما كتب في شهادة الوفاة فإنها كانت تعاني من شيخوخة، ولكنها كانت كذلك تعاني من "المايلوما" وهو نوع من السرطان الذي يصيب خلايا بلازما الدم، حيث تتكاثر خلايا البلازما الخبيثة هذه بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى مزاحمة خلايا الدم السليمة وإنتاج بروتينات غير طبيعية، ويتسبب هذا النوع من السرطان فى إضعاف العظام، وإعاقة جهاز المناعة، وتؤثر على إنتاج خلايا الدم الطبيعية، ومن الأعراض الشائعة آلام العظام، والتعب، والالتهابات المتكررة، وفقر الدم، فإن خيارات العلاج مثل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي وزرع الخلايا الجزعية تهدف إلى إدارة الأعراض وإبطاء تطور المرض وتحسين نوعية الحياة للأفراد المصابين بالورم .

- الملك إدوارد الثامن
ضحية للسرطان، حيث
توفي بسرطان الحنجرة عام 1972،
وأصبح الملك بعد وفاة والده جورج الخامس عام 1936،
وتوفي في منزله بباريس،
وقال متحدث باسم قصر باكنجهام في ذلك الوقت: "لقد مات بسلام".

- الملكة إليزابيث الأولى أو الملكة الأم
كما تم تشخيص إصابة الملكة إليزابيث الأولى أو الملكة الأم بسرطان الثدي،
وفي عام 1984، وتمت إزالة كتلة من ثديها. وفقًا للتقارير، ولم يتم الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان أبدًا خلال حياتها،
ووفقا لسيرتها الذاتية الرسمية، والتي وردت في عدة تقارير، عانت الملكة الأم من سرطان القولون في الستينيات من عمرها وسرطان الثدي في الثمانينيات من عمرها.














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