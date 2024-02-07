ظلال العيون الأزرق موضة السنة دى.. أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2024

MENAFN - Youm7) ظهرت العديد من اتجاهات الموضة خلال أسبوع باريس لربيع وصيف 2024، حيث ظهرت العديد من اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها خلال الفترة المقبلة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "هالو".





أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2024اللون الذهبى والخوخى

تعتبر ظلال اللون الذهبى والخوخى وكذلك البرتقالى من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها لربيع وصيف 2024، وهذه الألوان كانت منتشرة في التسعينات وتعود مرة أخرى، كما أن أحمر الشفاه ذا اللونين المستوحى من غروب الشمس من الاتجاهات المتوقع انتشارها أيضاً.

اللون البرتقالى





اللون الأزرق

تعتبر ظلال العيون ذو اللون الأزرق من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها بربيع وصيف 2024.

ظلال العيون ذو اللون الأزرق





إطلالة طبيعية

وضع القليل من المكياج مع الاكتفاء بترطيب الشفاه فقط، للظهور بإطلالة تبدو طبيعية من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها لربيع وصيف 2024، حيث تكتفى صاحبات البشرة الفاتحة بترطيب الشفاه وكذلك صاحبات البشرة الداكنة، مما يزيد من ثقتهن بأنفسهن أمام الجميع وتتوافق مع أجواء الموسم.

اللون الوردى