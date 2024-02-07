ظلال العيون الأزرق موضة السنة دى.. أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2024

(MENAFN
- Youm7) ظهرت العديد من اتجاهات الموضة خلال أسبوع باريس لربيع وصيف 2024، حيث ظهرت العديد من اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها خلال الفترة المقبلة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "هالو".
أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2024
اللون الذهبى والخوخى
تعتبر ظلال اللون الذهبى والخوخى وكذلك البرتقالى من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها لربيع وصيف 2024، وهذه الألوان كانت منتشرة في التسعينات وتعود مرة أخرى، كما أن أحمر الشفاه ذا اللونين المستوحى من غروب الشمس من الاتجاهات المتوقع انتشارها أيضاً.
اللون البرتقالى
اللون الأزرق
تعتبر ظلال العيون ذو اللون الأزرق من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها بربيع وصيف 2024.
ظلال العيون ذو اللون الأزرق
إطلالة طبيعية
وضع القليل من المكياج مع الاكتفاء بترطيب الشفاه فقط، للظهور بإطلالة تبدو طبيعية من أبرز اتجاهات المكياج المتوقع انتشارها لربيع وصيف 2024، حيث تكتفى صاحبات البشرة الفاتحة بترطيب الشفاه وكذلك صاحبات البشرة الداكنة، مما يزيد من ثقتهن بأنفسهن أمام الجميع وتتوافق مع أجواء الموسم.
اللون الوردى
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