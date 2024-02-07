11طريقة تساعدك على تعليم طفلك تحمل المسئولية منذ الصغر

MENAFN - Youm7) يجب عليكِ أن تعلمي طفلك كيفية تحمل المسئولية فى عمر 3 سنوات، لأن ذلك يساعده على تطوير مهاراته لفترة أطول، ويصبح شخص قادر على التعامل بمفرده مع المجتمع، لذلك سنعرض لكِ في ذلك التقرير الأفكار التي قد تساعدك في تعليم طفلك تحمل المسئولية وفقاً لموقع" brightside".

اجعلي طفلك ينظف مكانه

إذا قام طفلك بسكب الحليب علي الأرض على سبيل المثال لا تصرخي بوجهه، بل اعتبريها فرصة لتعليمه كيفية تحمل المسئولية، لذلك يمكنك أن تعطي له قطعة قماش ورقية وعلميه كيفية القيام بتنظيف بقع الحليب.

كوني نمودجاَ إيجابياً لطفلك

يقوم طفلك بتقليد أفعالك، لذلك كوني قدوة إيجابية له في هذه العادة حتى يكتسبها منك، كما أن ذلك سوف يساعده على تحمل المسئولية.

اعطيه أعمالاً مناسبة لعمره

قومي بالبدء مع طفلك بتعليمه كيفية وضع ألعابه في أماكنها بعد أن ينتهي من اللعب، عندما يصبح عمره 5 سنوات يجب أن يكون قادر على ترتيب سريره بنفسه، وعندما يبدأ في الذهاب إلى المدرسة الإبتدائية يجب أن يتقن الأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض وإعداد الطاولة.

لا تعطي طفلك مهام كثيرة في وقت واحد



إعطاء أطفالك الكثير من المهام للقيام بها في وقت واحد قد يكون أمراً مرهقاً بالنسبة لهم، تأكدي من منحهم الوقت الكافي لأنفسهم وعدم السماح لهم بالشعور بالكثير من الضغط لإكمال مهامهم، على سبيل المثال يمكنك تقسيم المهام الأكبر مثل تنظيف طاولة العشاء وغسل الأطباق، إلى تنظيف الطاولة فقط، يمكنك إضافة المزيد عندما يتقنون المهام الموكلة إليهم تدريجياً.

دعي طفلك يعرف أن الجميع يرتكبون الأخطاء

الطفل لا يفهم في هذا العمر أن الجميع يرتكبون الأخطاء، فعندما يخطىء طفلك يجب عليكِ الهدوء أولاً ثم ناقشيه في ذلك الخطأ، قاومي أيضاً الرغبة في الانتقاد أو العقاب حتى تسمعي من جانبه القصة.

تعليم الأطفال اقبلي المساعدة عندما يعرضها طفلك عليكِ

اقبلي المساعدة من طفلك بكل سرور عندما يعرضها عليكِ، حيث يجعله ذلك يشعر بالرضا عند مساعدة الآخرين، كما أنها طريقة جيدة للتواصل مع طفلك.

اعترفي بجهود طفلك وقدريها

من الجيد أن

تعبري عن الإمتنان لطفلك عندما يفعل شيئاً جيداً، حتى في الأوقات التي يفشل فيها في إتمام مهامه، لا يزال يتعين عليكِ الإعتراف بجهوده وتشجيعه على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

كوني حذرة عند منح المكافآت لطفلك

قومي بإعطاء مكافأت لطفلك عندما يقوم بفعل الخير وليس العكس، ولا تقومي بتقديم الرشاوي له لتحفيزه علي القيام بالأعمال المنزلية.تربية الأطفال شجعي طفلك على التحلى بالصدق

تعد صفة الكذب مشكلة خاصة إذا أصبحت عادة، أكدي على طفلك أنه يستطيع قول الحقيقة بأمان وناقشيه فى القضايا الجادة، وأكدى عليه ضرورة التحلى بالصدق فى كل شىء سواء بأفعاله أو أقواله.

ذكري طفلك بلطف بأولوياته

عندما تكتشفين أن طفلك لم ينتهي بعد من شيء كان من المفترض أن يفعلها ذكريه بها بشكل صحيح مع عدم إزعاجه.

لا تخبري طفلك أبداً بأنه غير مسؤول

هناك طرق كثيرة لإقناع طفلك بأن يصبح أكثر مسؤولية، لتذكيره بمهامه حتى لو كنتِ بعيدة حاولي كتابتها أو ضعيها تذكيراً على هاتفه.