11طريقة تساعدك على تعليم طفلك تحمل المسئولية منذ الصغر

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- Youm7) يجب عليكِ أن تعلمي طفلك كيفية تحمل المسئولية فى عمر 3 سنوات، لأن ذلك يساعده على تطوير مهاراته لفترة أطول، ويصبح شخص قادر على التعامل بمفرده مع المجتمع، لذلك سنعرض لكِ في ذلك التقرير الأفكار التي قد تساعدك في تعليم طفلك تحمل المسئولية وفقاً لموقع" brightside".
اجعلي طفلك ينظف مكانه
إذا قام طفلك بسكب الحليب علي الأرض على سبيل المثال لا تصرخي بوجهه، بل اعتبريها فرصة لتعليمه كيفية تحمل المسئولية، لذلك يمكنك أن تعطي له قطعة قماش ورقية وعلميه كيفية القيام بتنظيف بقع الحليب.
كوني نمودجاَ إيجابياً لطفلك
يقوم طفلك بتقليد أفعالك، لذلك كوني قدوة إيجابية له في هذه العادة حتى يكتسبها منك، كما أن ذلك سوف يساعده على تحمل المسئولية.
اعطيه أعمالاً مناسبة لعمره
قومي بالبدء مع طفلك بتعليمه كيفية وضع ألعابه في أماكنها بعد أن ينتهي من اللعب، عندما يصبح عمره 5 سنوات يجب أن يكون قادر على ترتيب سريره بنفسه، وعندما يبدأ في الذهاب إلى المدرسة الإبتدائية يجب أن يتقن الأعمال المنزلية مثل تنظيف الأرض وإعداد الطاولة.
لا تعطي طفلك مهام كثيرة في وقت واحد
إعطاء أطفالك الكثير من المهام للقيام بها في وقت واحد قد يكون أمراً مرهقاً بالنسبة لهم، تأكدي من منحهم الوقت الكافي لأنفسهم وعدم السماح لهم بالشعور بالكثير من الضغط لإكمال مهامهم، على سبيل المثال يمكنك تقسيم المهام الأكبر مثل تنظيف طاولة العشاء وغسل الأطباق، إلى تنظيف الطاولة فقط، يمكنك إضافة المزيد عندما يتقنون المهام الموكلة إليهم تدريجياً.
دعي طفلك يعرف أن الجميع يرتكبون الأخطاء
الطفل لا يفهم في هذا العمر أن الجميع يرتكبون الأخطاء، فعندما يخطىء طفلك يجب عليكِ الهدوء أولاً ثم ناقشيه في ذلك الخطأ، قاومي أيضاً الرغبة في الانتقاد أو العقاب حتى تسمعي من جانبه القصة.
تعليم الأطفال اقبلي المساعدة عندما يعرضها طفلك عليكِ
اقبلي المساعدة من طفلك بكل سرور عندما يعرضها عليكِ، حيث يجعله ذلك يشعر بالرضا عند مساعدة الآخرين، كما أنها طريقة جيدة للتواصل مع طفلك.
اعترفي بجهود طفلك وقدريها
من الجيد أن
تعبري عن الإمتنان لطفلك عندما يفعل شيئاً جيداً، حتى في الأوقات التي يفشل فيها في إتمام مهامه، لا يزال يتعين عليكِ الإعتراف بجهوده وتشجيعه على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.
كوني حذرة عند منح المكافآت لطفلك
قومي بإعطاء مكافأت لطفلك عندما يقوم بفعل الخير وليس العكس، ولا تقومي بتقديم الرشاوي له لتحفيزه علي القيام بالأعمال المنزلية.
تربية الأطفال شجعي طفلك على التحلى بالصدق
تعد صفة الكذب مشكلة خاصة إذا أصبحت عادة، أكدي على طفلك أنه يستطيع قول الحقيقة بأمان وناقشيه فى القضايا الجادة، وأكدى عليه ضرورة التحلى بالصدق فى كل شىء سواء بأفعاله أو أقواله.
ذكري طفلك بلطف بأولوياته
عندما تكتشفين أن طفلك لم ينتهي بعد من شيء كان من المفترض أن يفعلها ذكريه بها بشكل صحيح مع عدم إزعاجه.
لا تخبري طفلك أبداً بأنه غير مسؤول
هناك طرق كثيرة لإقناع طفلك بأن يصبح أكثر مسؤولية، لتذكيره بمهامه حتى لو كنتِ بعيدة حاولي كتابتها أو ضعيها تذكيراً على هاتفه.
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