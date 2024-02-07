رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين

(MENAFN
- Youm7) أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغير والمتوسطة، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر قرارات إيجابية بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى والفئات التى يخاطبها القرار.
وأضاف المهندس علاء السقطى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحزمة الجديدة من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى ترتبت على التوترات فى المنطقة.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
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