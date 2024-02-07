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رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين

2/7/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغير والمتوسطة، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر قرارات إيجابية بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى والفئات التى يخاطبها القرار.



وأضاف المهندس علاء السقطى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحزمة الجديدة من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى ترتبت على التوترات فى المنطقة.



ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.



وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.












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