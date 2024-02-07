حسين حمودة: مجدي نجيب شاعر مجيد له صوت خاص بين أصوات شعراء العامية

MENAFN - Youm7) تحدث الدكتورحسين حمودة ، أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، عن الشاعر الراحل مجدي نجيب، حيث وصفة بأنه شاعر مجيد، والذى قدم في دواوينه الشعرية إضافات مهمة جدا لشعر العامية المصرية منذ ديوانه "صهد الشتا" في سنوات الستينيات والذي صدر تحديدًا عام 1964، وحتى ديوانه "الوصايا" خلال سنوات التسعينيات في عام 1997، مرورا بدواوينه الأخرى ومنها "ليالي الزمن المنسي"، و"مقاطع من أغنية الرصاص".

وأضاف الدكتور حسين حمودة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن قصاد الشاعر الراحل مجدي نجيب قد مثلت صوتا خاصا مميزا من بين أصوات شعراء العامية، فيه مساحات للتأمل، وفيه ما يشبه اللوحات المجسّدة، وفيه قدر كبير من العذوبة، وفيه الكثير من البساطة والصور المدهشة.







الدكتور حسين حموده



وأوضح الدكتور حسين حمودة أن جزءا كبيرا جدا من إسهام مجدي نجيب تمثل في أغنياته الذائعة التي غناها كبار المغنين والمغنيات، والتي حملت أيضا روحه الخاصة المتفردة، وارتقى فيها بكلمات الأغنية إلى مستوى الشعر الصافي، ويمكن أن نلحظ هذا بسهولة في أغلب أغانيه، في أغنية "غاب القمر"، مثلا، يمكن أن نسمع أو نقرأ:

"والصوت دبل في الخلا.. والليل ما عاد له دليل

نعس الفضا.. واتملا قلبى بنجوم الليل".

وهي صورة جميلة محتشدة بحالة لا يمكن التعبير عنها سوى بالشعر الجميل، وهذه القدرة على بث صور شعرية غنية حاضرة في أغنيات كثيرة كتبها مجدي نجيب، وهي امتداد لقصائده الشعرية الخالصة في دواوينه المتعددة.