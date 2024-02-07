أكثر من 20 ألف سؤال بجناح الأزهر خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) شهد ركن الفتاوى التابع لجناح الأزهر خلال مشاركته فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذى اختتم فعالياته أمس، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض باختلاف الأعمار والأجناس بين الشباب والرجال والنساء، وذلك للذين يبحثون عن إجابات للكثير من الأسئلة الدينية التي يرغبون في معرفة إجاباتها.
وقد صرح الشيخ محمد النمر أحد الواعظين بجناح الفتوى أن الواعظين من الشيوخ الرجال قد تلقوا أكثر من 14 ألف سؤال خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، ومن الأسئلة المعتادة، التى سأل عنها الزوار ما يتعلق بالعبادات والأخلاق والمعاملات، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية من خلع وطلاق وزواج وغيرها، كما تتعدد الأسئلة عن المعاملات المالية الخاصة بالبنوك أو البورصة.
وذلك بالإضافة
إلى أسئلة المواريث وفساد الأخلاق بين الشباب والأسئلة المتعلقة بالطب ومنها إسقاط الأجنة وطريقة التعامل مع الحمل المشوه ونقل الأعضاء والوسواس القهري الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة بسبب الأفكار المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فصنعت جيلا يعاني من الوسواس القهري بسبب وصولهم للأفكار وتداولها بطريقة خاطئة.
ركن الفتوى بجناح الأزهر
وأضاف الشيخ محمد النمر: أن هناك أسئلة أخرى تقدم بها السائلين ومنها حكم التربح من خلال الألعاب على النت، وحكم وثيقة التأمين علي الحياة، وحكم الأكل من الذبائح المستورده التي لا نعرف هل ذبحت علي الطريقة الشرعية أم لا، وحكم نقل العقيقه إلى بلد آخر، وقسيم التركة قبل الوفاة ومساواة الذكر والأنثى.
أما عن قسم السيدات فصرحت أماني أحمد دسوقي، أحد الواعظات أن الواعظات بركن الفتوى والذين قد قاموا بالرد عن التساؤلات، قد تلقوا أكثر من 6000 سؤال،
ومن الأسئلة المعتادة، التى دائما يسأل عنها الزوار من السيدات ما يتعلق بأمور الطهارة وقضاء الفائت من رمضان إن كان بالقضاء والصيام أو بإخراج الفدية، كما تتساءل السيدات عن حكم استخدام أدوات التجميل، وتعقيم القطط والـ "مايكروبليدنج" أو ما يعرف برسم الحواجب، بالإضافة أيضًا إلى الأسئلة التي تتعلق بالرسم الشخصي.
ركن الفتوى بجناح الأزهر
بالإضافة إلى حكم استخدام الصابون المصنع من لبن الحمير، وأضافت أيضًا أن من أكثر الاسئلة الشائعة الأسئلة المتعلقة بضوابت الزي الشرعي، بالإضافة إلى أسئلة عقوق الوالدين وأسئلة الزواج والطلاق والزواج العرفي والميراث، وحكم السفر بدون محرم سواء للعمرة أو الدراسة أو العمل للخارج، وقد خصص ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب ركن خاص لأسئلة السيدات حيث يمكنهم الذهاب والسؤال عن الأسئلة المتعلقة بالفتيات لرفع الحرج عنهم أثناء الحديث مع الرجال.
ركن الفتوى بجناح الأزهر
واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
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