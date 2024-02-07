أكثر من 20 ألف سؤال بجناح الأزهر خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2024

MENAFN - Youm7) شهد ركن الفتاوى التابع لجناح الأزهر خلال مشاركته فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذى اختتم فعالياته أمس، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض باختلاف الأعمار والأجناس بين الشباب والرجال والنساء، وذلك للذين يبحثون عن إجابات للكثير من الأسئلة الدينية التي يرغبون في معرفة إجاباتها.

وقد صرح الشيخ محمد النمر أحد الواعظين بجناح الفتوى أن الواعظين من الشيوخ الرجال قد تلقوا أكثر من 14 ألف سؤال خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، ومن الأسئلة المعتادة، التى سأل عنها الزوار ما يتعلق بالعبادات والأخلاق والمعاملات، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية من خلع وطلاق وزواج وغيرها، كما تتعدد الأسئلة عن المعاملات المالية الخاصة بالبنوك أو البورصة.

وذلك بالإضافة

إلى أسئلة المواريث وفساد الأخلاق بين الشباب والأسئلة المتعلقة بالطب ومنها إسقاط الأجنة وطريقة التعامل مع الحمل المشوه ونقل الأعضاء والوسواس القهري الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة بسبب الأفكار المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فصنعت جيلا يعاني من الوسواس القهري بسبب وصولهم للأفكار وتداولها بطريقة خاطئة.



ركن الفتوى بجناح الأزهر



وأضاف الشيخ محمد النمر: أن هناك أسئلة أخرى تقدم بها السائلين ومنها حكم التربح من خلال الألعاب على النت، وحكم وثيقة التأمين علي الحياة، وحكم الأكل من الذبائح المستورده التي لا نعرف هل ذبحت علي الطريقة الشرعية أم لا، وحكم نقل العقيقه إلى بلد آخر، وقسيم التركة قبل الوفاة ومساواة الذكر والأنثى.

أما عن قسم السيدات فصرحت أماني أحمد دسوقي، أحد الواعظات أن الواعظات بركن الفتوى والذين قد قاموا بالرد عن التساؤلات، قد تلقوا أكثر من 6000 سؤال،

ومن الأسئلة المعتادة، التى دائما يسأل عنها الزوار من السيدات ما يتعلق بأمور الطهارة وقضاء الفائت من رمضان إن كان بالقضاء والصيام أو بإخراج الفدية، كما تتساءل السيدات عن حكم استخدام أدوات التجميل، وتعقيم القطط والـ "مايكروبليدنج" أو ما يعرف برسم الحواجب، بالإضافة أيضًا إلى الأسئلة التي تتعلق بالرسم الشخصي.



ركن الفتوى بجناح الأزهر

بالإضافة إلى حكم استخدام الصابون المصنع من لبن الحمير، وأضافت أيضًا أن من أكثر الاسئلة الشائعة الأسئلة المتعلقة بضوابت الزي الشرعي، بالإضافة إلى أسئلة عقوق الوالدين وأسئلة الزواج والطلاق والزواج العرفي والميراث، وحكم السفر بدون محرم سواء للعمرة أو الدراسة أو العمل للخارج، وقد خصص ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب ركن خاص لأسئلة السيدات حيث يمكنهم الذهاب والسؤال عن الأسئلة المتعلقة بالفتيات لرفع الحرج عنهم أثناء الحديث مع الرجال.



ركن الفتوى بجناح الأزهر

واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.

وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.